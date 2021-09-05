Користувач на сайт Reddit зацікавився цим і поставив іншим питання: "Пари, які з'їхалися разом, що вас найбільше здивувало в житті з чоловіком / жінкою?". На нього посипались різноманітні відповіді. Ось найбільш розповсюджені з них, які знайомі багатьом закоханим, які тільки починають жити разом з партнером.
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1. Душ разом
"Насправді, досить складно нормально помитись в душі разом з іншою людиною", – Being_grateful
2. Тварини можуть зраджувати
"Кішка, яку я ростив з того часу, як вона була кошеням і любила мене більше самого життя, готова кинути мене і полюбити когось іншого в одну мить", – [deleted]
3. Обійми у постійному доступі
"Як важко вставати вранці, коли тобі є до кого притиснутися", – FavorsForAButton
Дуже важко встати, коли ти в обіймах коханого / Фото Pexels
4. Кількість туалетного паперу
"Я завжди знав, що жінки витрачають більше туалетного паперу, ніж чоловіки, але я ніколи не знав, наскільки. Це дійшло до того, що я брав пачку паперу кожного разу, коли був у магазині", – NoahtheRed
5. Скільки людина витрачає часу
"Справжнім шоком для мене стало те, як багато часу мій чоловік проводить в туалеті", – spindlemaker_magpie
6. Вам брехали
"Я думала, що добре готую, поки ми не почали жити разом, а він не почав готувати їжу. Він мене вразив! Тепер я згадую той час, коли ми тільки почали зустрічатися, він їв мою їжу і казав, що це найкраще, що він коли-небудь куштував, маленький брехун", – SuperSailorSera
Про ваші кулінарності таланти партнер може й прибріхувати / Фото Unsplash
7. Порожні полиці
"Проживши з ним 4 роки, я відкрив шухляду "його" комода... І він був порожній. Очевидно, він подумав, що це мій комод і не користувався ним. Він кладе шкарпетки та спідню білизну у тумбочку. Тепер мені цікаво, які ще меблі в нашому домі порожні?" – waineofark
8. Немає особистого простору
"Дізналась, що ваш партнер може слідувати за вами по дому всюди, просто так", – Kikrokzz123
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9. Різні звички
"Виявляється, що навіть рушники можна складати неправильно", – math9958
10. Багато, дуже багато волосся
"Одного разу я витягнув Чубакку з раковини у ванній", – brownlawn