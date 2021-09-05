Пользователь на сайт Reddit заинтересовался этим и поставил другим вопрос: "Пары, которые съехались вместе, что вас больше всего удивило в жизни с мужем / женой?". На него посыпались разнообразные ответы. Вот самые распространенные из них, знакомые многим влюбленным, которые только начинают жить вместе с партнером.

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1. Душ вместе

"На самом деле, достаточно сложно нормально помыться в душе вместе с другим человеком", – Being_grateful

2. Животные могут изменять

"Кошка, которую я растил с тех пор, как она была котенком и любила меня больше самой жизни, готова бросить меня и полюбить кого-то другого в одно мгновение", – [deleted]

3. Объятия в постоянном доступе

"Как трудно вставать утром, когда тебе есть кому прижаться", – FavorsForAButton

Очень трудно встать, когда ты в объятиях любимого / Фото Pexels

4. Количество туалетной бумаги

"Я всегда знал, что женщины тратят больше туалетной бумаги, чем мужчины, но я никогда не думал, насколько. Дошло до того, что я брав пачку бумаги каждый раз, когда был в магазине", – NoahtheRed

5. Сколько человек тратит времени

"Настоящим шоком для меня стало то, как много времени мой муж проводит в туалете", – spindlemaker_magpie

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6. Вам лгали

"Я думала, что хорошо готовлю, пока мы не начали жить вместе, а он не стал готовить еду. Он меня поразил! Теперь я вспоминаю то время, когда мы только начали встречаться, он ел мою еду и говорил, что это лучшее, что он когда-нибудь пробовал, маленький лжец ", – SuperSailorSera

О ваших кулинарных талантах партнер может и привирать / Фото Unsplash

7. Пустые полки

"Прожив с ним 4 года, я открыла ящик "его" комода... И он был пуст. Очевидно, он подумал, что это мой комод и не пользовался им. Он кладет носки и нижнее белье в тумбочку. Теперь мне интересно, какая еще мебель в нашем доме пустая? " – waineofark

8. Нет личного пространства

"Узнала, что ваш партнер может следовать за вами по дому везде, просто так", – Kikrokzz123

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9. Различные привычки

"Оказывается, что даже полотенца можно складывать неправильно", – math9958

10. Много, очень много волос