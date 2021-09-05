Впізнаєте й себе: 10 речей, які пари помітили лише тоді, коли почали жити разом

Багато пар перед весіллям хочуть дізнатись більше одне про одного і починають жити разом. Випробування побутом проходять далеко не всі, адже відкриваються усі мінуси людини, а деякі звички просто вражають.

Користувач на сайт Reddit зацікавився цим і поставив іншим питання: "Пари, які з'їхалися разом, що вас найбільше здивувало в житті з чоловіком / жінкою?". На нього посипались різноманітні відповіді. Ось найбільш розповсюджені з них, які знайомі багатьом закоханим, які тільки починають жити разом з партнером.

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1. Душ разом

"Насправді, досить складно нормально помитись в душі разом з іншою людиною", – Being_grateful

2. Тварини можуть зраджувати

"Кішка, яку я ростив з того часу, як вона була кошеням і любила мене більше самого життя, готова кинути мене і полюбити когось іншого в одну мить", – [deleted]

3. Обійми у постійному доступі

"Як важко вставати вранці, коли тобі є до кого притиснутися", – FavorsForAButton

Дуже важко встати, коли ти в обіймах коханого / Фото Pexels

4. Кількість туалетного паперу

"Я завжди знав, що жінки витрачають більше туалетного паперу, ніж чоловіки, але я ніколи не знав, наскільки. Це дійшло до того, що я брав пачку паперу кожного разу, коли був у магазині", – NoahtheRed

5. Скільки людина витрачає часу

"Справжнім шоком для мене стало те, як багато часу мій чоловік проводить в туалеті", – spindlemaker_magpie

6. Вам брехали

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"Я думала, що добре готую, поки ми не почали жити разом, а він не почав готувати їжу. Він мене вразив! Тепер я згадую той час, коли ми тільки почали зустрічатися, він їв мою їжу і казав, що це найкраще, що він коли-небудь куштував, маленький брехун", – SuperSailorSera

Про ваші кулінарності таланти партнер може й прибріхувати / Фото Unsplash

7. Порожні полиці

"Проживши з ним 4 роки, я відкрив шухляду "його" комода... І він був порожній. Очевидно, він подумав, що це мій комод і не користувався ним. Він кладе шкарпетки та спідню білизну у тумбочку. Тепер мені цікаво, які ще меблі в нашому домі порожні?" – waineofark

8. Немає особистого простору

"Дізналась, що ваш партнер може слідувати за вами по дому всюди, просто так", – Kikrokzz123

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9. Різні звички

"Виявляється, що навіть рушники можна складати неправильно", – math9958

10. Багато, дуже багато волосся

"Одного разу я витягнув Чубакку з раковини у ванній", – brownlawn