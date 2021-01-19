Реалістичні снігові скульптури з Японії, які повернуть нас у дитинство: милі фото
Японський митець настільки прокачав своє вміння ліпити сніговика, що став знаменитим на весь Інтернет. Він створює скульптури відомих персонажів із мультиків та фільмів. Тут можна побачити і звичайних тваринок, і "Покемони", і навіть Ґодзіллу. Навіть якщо ви не бачили цих мультиків, просто погляньте на самі роботи. Таких реалістичних сніговиків, закладаємось, ви ніколи не бачили.
Свої роботи автор публікує у Твіттері mokomoko_2015. Life 24 відібрав найцікавіші скульптури, які вам точно сподобаються.
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Які красиві оченята!
Дуже грізна акула
Справжні міньйони!
Дуже мімішний котик
Ого! Та це ж Ґодзілла
Секрет розкривається вночі
Красивий покемон
Щось дуже-дуже химерне
Приблизно так ми виглядаємо в перші хвилини після виходу з дому на роботу
Хто пам'ятає цього покемона?
Білка із "Льодовикового періоду" все ще шукає свій горішок
Ніби дрібничка, а як красиво!
Давайте частіше усміхатися!
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Згадали цей мультик?
Всі фото – mokomoko2015.
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