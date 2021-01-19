Японський митець настільки прокачав своє вміння ліпити сніговика, що став знаменитим на весь Інтернет. Він створює скульптури відомих персонажів із мультиків та фільмів. Тут можна побачити і звичайних тваринок, і "Покемони", і навіть Ґодзіллу. Навіть якщо ви не бачили цих мультиків, просто погляньте на самі роботи. Таких реалістичних сніговиків, закладаємось, ви ніколи не бачили.

Свої роботи автор публікує у Твіттері mokomoko_2015. Life 24 відібрав найцікавіші скульптури, які вам точно сподобаються. Цікаво Жінка безсовісно хуліганить над фотографіями знаменитостей: кумедні пародії Які красиві оченята! Дуже грізна акула Справжні міньйони! Дуже мімішний котик Ого! Та це ж Ґодзілла Секрет розкривається вночі Красивий покемон Щось дуже-дуже химерне Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Приблизно так ми виглядаємо в перші хвилини після виходу з дому на роботу Хто пам'ятає цього покемона? Білка із "Льодовикового періоду" все ще шукає свій горішок Ніби дрібничка, а як красиво! Давайте частіше усміхатися! Цікаво Не відірвати погляд: візажистка створює незвичайний макіяж губ, який важко уявити – 15 фото Згадали цей мультик? Всі фото – mokomoko2015.