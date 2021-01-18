Австралійці Селесті Барбер набридло спостерігати за ідеальними фотографіями моделей та зірок. Вона кинула виклик усьому "глянцевому світу", запустивши на нього пародії, від яких неможливо не засміятися.

Люди просто в захваті від творчості блогерки. На її сторінку в Інстаграмі вже підписалися понад 7 мільйонів людей. Селеста на власному прикладі демонструє, що не потрібно дуже серйозно ставитися до аж занадто ідеальних та прекрасних фотографій знаменитостей. Вона сміється над собою і над ними, даруючи людям прекрасний настрій.

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Life 24 зібрав для вас найцікавіші пародії від талановитої Селести Барбер.

Головне – правильна поза!

Важко відрізнити, де оригінал, а де пародія

Саме в такій позі люди зазвичай відпочивають на пляжі

Красивий фон врятує будь-яку фотографію!

Дівчата просто втомилися і вирішили перепочити

Добре перевіряйте розмір штанів, які хочете купити. Вони можуть виявитися завеликими, як у дівчат на фото

Стильні грабіжники

Яка краса!

Чудовий образ для походу в супермаркет!

Який грайливий погляд...

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Яка з цих фотографій вам подобається більше?

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Звичайне ранкове селфі

Усі фото Селести Барбер. Більше світлин – в Інстаграмі.