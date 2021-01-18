Жінка безсовісно хуліганить над фотографіями знаменитостей: кумедні пародії
Австралійці Селесті Барбер набридло спостерігати за ідеальними фотографіями моделей та зірок. Вона кинула виклик усьому "глянцевому світу", запустивши на нього пародії, від яких неможливо не засміятися.
Люди просто в захваті від творчості блогерки. На її сторінку в Інстаграмі вже підписалися понад 7 мільйонів людей. Селеста на власному прикладі демонструє, що не потрібно дуже серйозно ставитися до аж занадто ідеальних та прекрасних фотографій знаменитостей. Вона сміється над собою і над ними, даруючи людям прекрасний настрій.
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Life 24 зібрав для вас найцікавіші пародії від талановитої Селести Барбер.
Головне – правильна поза!
Важко відрізнити, де оригінал, а де пародія
Саме в такій позі люди зазвичай відпочивають на пляжі
Красивий фон врятує будь-яку фотографію!
Дівчата просто втомилися і вирішили перепочити
Добре перевіряйте розмір штанів, які хочете купити. Вони можуть виявитися завеликими, як у дівчат на фото
Стильні грабіжники
Яка краса!
Чудовий образ для походу в супермаркет!
Який грайливий погляд...
Цікавий велосипед
Прекрасні фото з моря!
Яка з цих фотографій вам подобається більше?
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Креативно!
Звичайне ранкове селфі
Усі фото Селести Барбер. Більше світлин – в Інстаграмі.
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