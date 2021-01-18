Женщина бессовестно хулиганит над фотографиями знаменитостей: смешные пародии
Австралийке Селесте Барбер надоело наблюдать за идеальными фотографиями моделей и звезд. Она бросила вызов всему "глянцевому миру", запустив на него пародии, от которых невозможно не засмеяться.
Люди просто в захваті від творчості блогерки. На її сторінку в Інстаграмі вже підписалися понад 7 мільйонів людей. Селеста на власному прикладі демонструє, що не потрібно дуже серйозно ставитися до аж занадто ідеальних та прекрасних фотографій знаменитостей. Вона сміється над собою і над ними, даруючи людям прекрасний настрій.
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Life 24 собрал для вас самые интересные пародии от талантливой Селесты Барбер.
Главное – правильная поза!
Трудно отличить, где оригинал, а где пародия
Именно в такой позе люди обычно отдыхают на пляже
Красивый фон спасет любую фотографию!
Девушки просто устали и решили отдохнуть
Тщательно проверяйте размер штанов, которые хотите купить. Они могут оказаться слишком большими, как у девушек на фото
Стильные грабители
Красота какая!
Отличный прикид для похода в супермаркет!
Какой игривый взгляд...
Интересный велосипед
Прекрасные фото с моря!
Какая из этих фотографий вам нравится больше?
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Креативно!
Обычное утреннее селфи
Все фото Селесты Барбер. Больше фотографий – в Инстаграме.
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