Австралийке Селесте Барбер надоело наблюдать за идеальными фотографиями моделей и звезд. Она бросила вызов всему "глянцевому миру", запустив на него пародии, от которых невозможно не засмеяться.

Люди просто в захваті від творчості блогерки. На її сторінку в Інстаграмі вже підписалися понад 7 мільйонів людей. Селеста на власному прикладі демонструє, що не потрібно дуже серйозно ставитися до аж занадто ідеальних та прекрасних фотографій знаменитостей. Вона сміється над собою і над ними, даруючи людям прекрасний настрій.

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Life 24 собрал для вас самые интересные пародии от талантливой Селесты Барбер.

Главное – правильная поза!

Трудно отличить, где оригинал, а где пародия

Именно в такой позе люди обычно отдыхают на пляже

Красивый фон спасет любую фотографию!

Девушки просто устали и решили отдохнуть

Тщательно проверяйте размер штанов, которые хотите купить. Они могут оказаться слишком большими, как у девушек на фото

Стильные грабители

Красота какая!

Отличный прикид для похода в супермаркет!

Какой игривый взгляд...

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Интересный велосипед

Прекрасные фото с моря!

Какая из этих фотографий вам нравится больше?

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Креативно!

Обычное утреннее селфи

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