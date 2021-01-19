Японский художник настолько прокачал свое умение лепить снеговика, что стал знаменитым на весь Интернет. Он создает скульптуры известных персонажей из мультиков и фильмов. Здесь можно увидеть и обычных животных, и "Покемоны", и даже Ґодзиллу. Даже если вы не видели этих мультиков, просто взгляните на работы автора. Таких реалистичных снеговиков, спорим, вы никогда не видели.

Свои работы автор публикует в Твиттере mokomoko_2015. Life 24 отобрал наиболее интересные скульптуры, которые вам точно понравятся. Интересно Женщина бессовестно хулиганит над фотографиями знаменитостей: смешные пародии​ Какие красивые глазки! Очень грозная акула Настоящие миньоны! Очень мимишний котик Ого! Да это же Ґодзилла Секрет раскрывается ночью Красивый покемон Что-то очень-очень странное Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Примерно так мы выглядим в первые минуты после выхода из дома на работу Кто помнит этого покемона? Белка с "Ледникового периода" все еще ищет свой орешек Вроде мелочь, а как красиво! Давайте чаще улыбаться! Интересно Не оторвать взгляд: визажистка делает необычный макияж губ, который трудно представить – 15 фото Вспомнили этот мультик? Все фото – mokomoko2015.