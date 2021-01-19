Реалистичные снежные скульптуры из Японии, которые вернут нас в детство: милые фото
Японский художник настолько прокачал свое умение лепить снеговика, что стал знаменитым на весь Интернет. Он создает скульптуры известных персонажей из мультиков и фильмов. Здесь можно увидеть и обычных животных, и "Покемоны", и даже Ґодзиллу. Даже если вы не видели этих мультиков, просто взгляните на работы автора. Таких реалистичных снеговиков, спорим, вы никогда не видели.
Свои работы автор публикует в Твиттере mokomoko_2015. Life 24 отобрал наиболее интересные скульптуры, которые вам точно понравятся.
Интересно Женщина бессовестно хулиганит над фотографиями знаменитостей: смешные пародии
Какие красивые глазки!
Очень грозная акула
Настоящие миньоны!
Очень мимишний котик
Ого! Да это же Ґодзилла
Секрет раскрывается ночью
Красивый покемон
Что-то очень-очень странное
Примерно так мы выглядим в первые минуты после выхода из дома на работу
Кто помнит этого покемона?
Белка с "Ледникового периода" все еще ищет свой орешек
Вроде мелочь, а как красиво!
Давайте чаще улыбаться!
Интересно Не оторвать взгляд: визажистка делает необычный макияж губ, который трудно представить – 15 фото
Вспомнили этот мультик?
Все фото – mokomoko2015.
Поделиться новостью