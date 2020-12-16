Марі Кондо – всесвітньо відома експертка з організації домашнього простору. Вона вважає, що речі повинні приносити нам тільки радість. Інакше, навіщо вони взагалі потрібні? З такою ж думкою вона радить підходити не тільки до прибирання у власній квартирі, а й до вибору подарунків близьким.

Марі Кондо стала відома завдяки своєму методу прибирання – KonMari. Він зробив її справжнім гуру порядку та організації для мільйонів людей у світі. Вона точно знає, які речі можуть потішити людей, а які – лежатимуть ще не один місяць нерозпаковані і тільки займатимуть місце.

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Саме тому Марі Кондо виділила три ключових принципи, які допоможуть вам завжди усвідомлено підходити до вибору подарунків. Вчимось обирати речі, що робитимуть інших щасливими!

Подумайте про спосіб життя людини

Марі Кондо за весь час своєї практики не один раз бачила, як людям важко розлучатись з подарунками, що їм не потрібні. У однієї – повна шафа речей, що їй надарувала мати, в іншої – кілька наборів посуду від близьких людей. У всіх випадках ці речі їх власникам не подобались, проте їм було соромно їх викинути.

Людям часто соромно викидати гори недоречних подарунків від близьких/ Фото Usplash

Щоб ваші подарунки не приносили таких незручностей, зважайте на стиль життя людини.

Одного разу я подарувала досить велику іграшку родині з дітьми, які жили в компактному будинку. Я не враховував їх місткість при виборі подарунка, і мені здається, що ця іграшка стала для них радше тягарем, ніж приємним подарунком, – ділиться Марі Кондо.

Вона радить спершу уявити, як живе ця людина: який у неї будинок, розпорядок дня, чим вона займається та цікавиться, які речі цінує? Тільки після того, як ви до деталей уявили повсякденне життя цієї людини, сміливо відправляйтесь на пошуки подарунку.

Уявіть, як людина використовує цю річ

Подарунок не обов'язково повинен радувати вас. Якщо ви уявили, як людина ним користується чи тримає у руках і це викликало у вас теплі почуття – ви на правильному шляху. Головне – це ваші позитивні почуття не від думки про подарунок, а від думки про те, як людина буде його використовувати.

Ті відчуття, з якими ви обираєте подарунок, передаються потім і самій людині, – зазначає експертка

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Відпустіть ситуацію

Не покладайте на подарунок занадто великих надій. Попри усі ваші старання, ефект від нього може бути не таким, як ви очікували. Не тисніть на людину, так буде простіше і вам і їй. Справжня мета подарунку у тому, щоб передати ваші почуття, тому обирайте вдумливо.