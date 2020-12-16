Мари Кондо – всемирно известный експерт по организации домашнего пространства. Она считает, что вещи должны приносить нам только радость. Иначе, зачем они вообще нужны? С такой же мыслью она советует подходить не только к уборке в собственной квартире, но и к выбору подарков близким.

Мари Кондо стала известна благодаря своему методу уборка – KonMari. Он сделал ее настоящим гуру порядка и организации для миллионов людей в мире. Она точно знает, какие вещи могут порадовать людей, а какие - лежать еще не один месяц распакованные и только занимать место.

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Именно поэтому Мари Кондо выделила три ключевых принципа, которые помогут вам всегда осознанно подходить к выбору подарков. Учимся выбирать вещи, который делают других счастливыми!

Подумайте об образе жизни человека

Мари Кондо за все время своей практики не один раз видела, как людям трудно расставаться с подарками, которые им не нужны. У одной – полный шкаф вещей, которые ей надарила мать, у другой – несколько наборов посуды от близких людей. Во всех случаях эти вещи их владельцам не нравились, однако им было стыдно их выбросить.

Людям часто стыдно выбрасывать горы неуместных подарков от близких / Фото Usplash

Чтобы ваши подарки не приносили таких неудобств, учитывайте стиль жизни человека.

Однажды я подарила достаточно большую игрушку семье с детьми, которые жили в компактном доме. Я не учитывал их емкость при выборе подарка, и мне кажется, что эта игрушка стала для них скорее обузой, чем приятным подарком, – делится Мари Кондо.

Она советует сначала представить, как живет этот человек: какой у нее дом, распорядок дня, чем он занимается и интересуется, какие вещи ценит? Только после того, как вы детально представили повседневную жизнь этого человека, смело отправляйтесь на поиски подарка.

Представьте, как человек использует эту вещь

Подарок не обязательно должен радовать вас. Если вы представили, как человек им пользуется или держит в руках и это вызвало у вас теплые чувства – вы на правильном пути. Главное – это ваши положительные чувства не от мысли о подарке, а от мысли о том, как человек будет его использовать.

Те ощущения, с которыми вы выбираете подарок, передаются затем и самому человеку, – отмечает експерт

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Отпустите ситуацию

Не возлагайте на подарок слишком больших надежд. Несмотря на все ваши старания, эффект от него может быть не таким, как вы ожидали. Не давите на человека, так будет проще и вам и ему. Настоящая цель подарка в том, чтобы передать ваши чувства, поэтому выбирайте вдумчиво.