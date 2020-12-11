С одной стороны, кажется, что духи могут быть идеальным подарком. Он показывает, что человек действительно вас знает и приложил усилия для того, чтобы найти идеальный подарок. С другой стороны, духи – это достаточно интимная вещь, и вы сильно рискуете, выбирая такой подарок.

Life24 рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе духов и как сделать так, чтобы ваш ароматный подарок точно понравился.

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Не ориентируйтесь только на свой вкус

Это основное правило при выборе духов. У всех людей настолько разные вкусы и предпочтения в ароматах, что просто нет смысла брать во внимание только собственный вкус. Те духи, которые вы готовы носить всю жизнь, могут совсем не понравиться вашему близкому человеку. Поэтому стоит учитывать, что духи в подарок – это всегда риск, котррый можно только свести к минимуму.

Подарите сет

Сет духов в небольших тревел-версиях – это отличный вариант для тех, кто не хочет слишком рисковать. Сет позволяет человеку самому попробовать несколько ароматов, испытать их на себе в течение целого дня и решить, какой ей больше нравится. Кроме того, это позволяет собрать целую коллекцию разнообразных ароматов на все случаи жизни.

Сет духов даст возможность попробовать что-то новое и выбрать образец, котрый понравится / Фото aromateque

Смотрите на составляющие духов

Аромат может быть слишком неприятным, если в нем 2 и более сильные ноты. Поэтому ваша задача – выбирать духи с сочетанием сильных и легких нот. Ориентируйтесь на самые распространенные ароматы, которые вы можете распознать

Свежие ароматы: лимон, лайм, бергамот, апельсин, грейпфрут и даже имбирь. Также прекрасно внесут свежие нотки морские ароматы, которые достигают с помощью таких синтетических компонентов как калона и флоралозон.

лимон, лайм, бергамот, апельсин, грейпфрут и даже имбирь. Также прекрасно внесут свежие нотки морские ароматы, которые достигают с помощью таких синтетических компонентов как калона и флоралозон. Сладкие ароматы : наиболее популярны ваниль, корица и карамель, которые создают очень теплые и уютные композиции.

: наиболее популярны ваниль, корица и карамель, которые создают очень теплые и уютные композиции. Восточные ароматы: мускус, различные пряности, мирра, ладанник и др. Духи с такими ароматами идеально подойдут к торжественному вечеру, ведь они достаточно яркие и тяжелые.

мускус, различные пряности, мирра, ладанник и др. Духи с такими ароматами идеально подойдут к торжественному вечеру, ведь они достаточно яркие и тяжелые. Цветочные ароматы: одними из самых популярных в парфюмерии являются ароматы розы, жасмина, ландыша, мимозы, фиалки, фрезии и многие другие. Доминирующий аромат цветов в духах – это практически универсальный вариант, ведь они подходят к любой поре года и событию.

Обращайте внимание на основные ноты в парфюме и выбирайте знакомые вам / Фото Pexels

Обратите внимание на стиль жизни человека

Подумайте, с какими словами у вас ассоциируется человек: он энергичный или спокойный? Смелый или более деликатный? Чем он увлекается и какой у нее стиль в одежде? Старайтесь вспоминать эти ассоциации, выбирая духи. Это очень субъективно, но может сработать. Кто знает, возможно человеку, который любит острую пищу понравятся духи с нотами красного перца, а любителю пикников на природе – свежие ароматы дерева.

Даже увлечения и личный стиль человека могут помочь в выборе духов / Фото Unsplash

Упаковка также может что-то сказать

Обычно упаковка духов – это чисто маркетинговый ход, однако даже здесь есть свои секреты. Синие оттенки в упаковке могут говорить о свежем аромате духов, зеленый – нотах легких природных ароматов, а черные и золотые цвета – о насыщенных, интенсивных ароматах.

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Выбирайте что-то знакомое

Если вы знаете, какая любимая туалетная вода человека, вы можете выбрать что-то из этой же линейки, только с другой концентрацией. К примеру, парфюмированную воду. Да, аромат может несколько отличаться, однако основные ноты, как правило, оставляют теми же.

Также зная любимый парфюм, вы можете подобрать гель для душа, лосьон или роскошное мыло с такими же ароматом. Бренды выпускают целые линейки косметики с одинаковым ароматом известных духов.