З одного боку, здається, що парфуми можуть бути ідеальним подарунком. Він показує, що людина дійсно вас знає та доклала зусиль для того, щоб знайти ідеальний подарунок. З іншого боку, парфуми – це досить інтимна річ, і ви сильно ризикуєте, обираючи такий подарунок.

Life24 розповідає, на що варто звернути увагу при виборі парфумів та як зробити так, щоб ваш ароматний подарунок точно сподобався.

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Не орієнтуйтесь лише на власний смак

Це основне правило при виборі парфумів. У всіх людей настільки різні смаки та вподобання в ароматах, що просто немає сенсу брати до уваги лише власний смак. Ті парфуми, які ви готові носити усе життя, можуть зовсім не сподобатись вашій близькій людині. Тому варто зважати, що парфуми в подарунок – це завжди ризик, який можна лише звести до мінімуму.

Подаруйте сет

Сет парфумів у невеликих тревел-версіях – це чудовий варіант для тих, хто не хоче занадто ризикувати. Сет дозволяє людині самій спробувати кілька ароматів, випробувати їх на собі протягом цілого дня та вирішити, який їй найбільше подобається. Крім того, це дозволяє зібрати цілу колекцію різноманітних ароматів на всі випадки життя.

Сет парфумів дасть можливість спробувати щось нове та обрати зразок до вподоби/ Фото aromateque

Дивіться на складові парфумів

Аромат може бути занадто неприємним, якщо у ньому 2 і більше сильні ноти. Тому ваше завдання – обирати парфуми з поєднанням сильних та легших нот. Орієнтуйтесь на найпоширеніші аромати, які ви можете розпізнати:

Свіжі аромати : лимон, лайм, бергамот, апельсин, грейпфрут та навіть імбир. Також чудово внесуть свіжі нотки морські аромати, які досягають за допомогою таких синтетичних компонентів як калоне та флоралозон.

: лимон, лайм, бергамот, апельсин, грейпфрут та навіть імбир. Також чудово внесуть свіжі нотки морські аромати, які досягають за допомогою таких синтетичних компонентів як калоне та флоралозон. Солодкі аромати : найбільш популярними є ваніль, кориця та карамель, які створюють дуже теплі та затишні композиції.

: найбільш популярними є ваніль, кориця та карамель, які створюють дуже теплі та затишні композиції. Східні аромати : мускус, різноманітні прянощі, мирра, ладанник тощо. Парфуми з такими ароматами ідеально пасуватимуть до урочитого вечора, адже вони досить яскраві та важкі.

: мускус, різноманітні прянощі, мирра, ладанник тощо. Парфуми з такими ароматами ідеально пасуватимуть до урочитого вечора, адже вони досить яскраві та важкі. Квіткові аромати: одними з найпопулярніших у парфумерії є аромати троянди, жасмину, конвалії, мімози, фіалки, фрезії та ще багато інших. Домінуючий аромат квітів у парфумах – це практично універсальний варіант, адже пасують до будь-якої пори року та події.

Звертайте увагу на основні ноти у парфумі та обирайте знайомі вам/ Фото Pexels

Зверніть увагу на стиль життя людини

Подумайте, з якими словами у вас асоціюється людина: вона енергійна чи спокійна? Смілива чи більш делікатна? Чим вона захоплюється та який у неї стиль в одязі? Намагайтесь згадувати ці асоціації, обираючи парфуми. Це дуже суб'єктивно, проте може спрацювати. Хтозна, можливо людині, яка любить гостру їжу сподобаються парфуми з нотами червоного перцю, а любителю пікніків на природі – свіжі аромати дерева.

Навіть захоплення та особистий стиль людини можуть допомогти у виборі парфумів/ Фото Unsplash

Упаковка також може щось сказати

Зазвичай упаковка парфумів – це суто маркетинговий хід, проте навіть тут є свої секрети. Сині відтінки в упаковці можуть говорити про свіжий аромат парфумів, зелений – про ноти легких природних ароматів, а чорні та золоті кольори – про насичені, інтенсивні аромати.

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Обирайте щось знайоме

Якщо ви знаєте, яка улюблена туалетна вода людини, ви можете обрати щось з цієї ж лінійки, лише з іншою концентрацією. До прикладу, парфумовану воду. Так, аромат може дещо відрізнятись, проте основні ноти, як правило, залишають тими ж самими.

Також знаючи улюблений парфум, ви можете підібрати гель для душу, лосьйон або розкішне мило з такими самим ароматом. Бренди випускають цілі лінійки косметики з однаковим ароматом відомих парфумів.