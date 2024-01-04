Вважається, що в рік Дракона людина може відкрити з нового боку свій інтелект і лідерські здібності, а мрії втілюватимуться у життя з особливою легкістю, креативністю та сміливістю.

До теми Почати рік зі змін: як правильно формувати цілі на 2024 рік

Які можливості відкриє рік Зеленого Дерев'яного Дракона

У китайському гороскопі дерево символізує нові можливості для розвитку, вдосконалення та достатку, тому 2024 рік – найкращий час для нових починань. І Дракон у цьому буде допомагати й, ба більше, підштовхуватиме до цього.

Сміливі та компетентні особистості у 2024 році, починаючи нові проєкти та досліджуючи нові можливості, матимуть успіх й рухатимуться як у професійному розвитку, так і в особистому. Астрологи зазначають, що у поєднанні з енергією привабливості та динамізму такі особистості просто приречені на завоювання нових висот.

Рік Дракона стане періодом змін для багатьох. Мовиться не лише про людей, які вже чогось досягли, а й про новаторів, які тільки-но починають розвиватися в різних сферах. 2024 рік сприятиме, аби люди змогли краще зарекомендувати себе у роботі або стали чудовими батьками. За словами астрологів, нові можливості рік Дракона принесе процвітання у сферах технологій, штучного інтелекту, програмування, кібербезпеки та криптовалюти.

Аби задобрити Дракона, щоб він допоміг у досягненні нових цілей, необхідно також облаштувати інтер'єр. Так, найкращими кольорами стануть червоний, помаранчевий та фіолетовий. У таких відтінках можна підібрати свічки, одяг, деякі меблі та предмети мистецтва.

Астрологи також говорять, що поява нових можливостей також пояснюється тим, що починається дев'ятий період у феншуї. Тому очікується, що наступні 20 років характеризуватимуться трансформаціями, просвітленням та навіть новими відкриттями. Однак варто пам'ятати, що кар'єра у сфері духовності також матиме свої переваги. Духовні люди відчуватимуть більший зв'язок між розумом та тілом.

Як встигати все у новому році

Аби рік був успішним і вдалося досягнути усіх намічених цілей, необхідно максимально ефективно використовувати свій час. Для цього необхідно взяти за основу 10 звичок, які допоможуть бути високопродуктивними: