Різдвяні та новорічні серії улюблених серіалів завжди найтепліші та найбільш атмосферні. Саме їх хочеться передивлятись щороку у період передноворічної метушні. Фанатам найпопулярнішого серіалу 90-х "Друзі" пощастило: у кожному сезоні є особливо святкова серія. А в деяких навіть дві.

Журналісти Life24 зробили для вас добірку різдвяних та новорічних серій культового серіалу "Друзі". Занурюйтесь у чарівну атмосферу свят разом з улюбленими героями.

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Сезон 1, серія 10. "Епізод з мавпою"

Цей перший новорічний епізод один із улюблених серед фанатів серіалу. Святкування Нового року відбулося зовсім не так, як планували друзі, адже усі їх плани полетіли шкереберть. Проте вони зустрічають Новий рік разом, за що Чендлер виголошує свій знаменитий тост. Згадаєте, який?

Кадр з серіалу

Сезон 2, серія 9. "Епізод з батьком Фібі"

У цій серії Джої та Чендлер допомагають Фібі знайти свого батька, а Моніка та Рейчел влаштовують чергову вечірку у своїй квартирі. Проте у дівчат заклинює обігрівач, і у помешканні стає занадто гаряче!

Кадр з серіалу

Сезон 3, серія 10. "Епізод, де Рейчер звільняється"

Цей епізод повний змін та пригод. Рос випадково ламає ногу дівчинці та змушений продавати печиво замість неї, а Джої знаходить "роботу мрії" – продавець ялинок. Рейчел же, як ми розуміємо з назви, звільняється з кав'ярні, у які пропрацювала вже довгий час, щоб рухатись далі. І цьому не можуть не радіти її друзі!

Кадр з серіалу

Сезон 4, серія 10. "Епізод із дівчиною здалеку"

Епізод, у якому Рейчел намагається знайти хлопця, Моніка – поставити на місце нових працівників, а Рос – вирішити, чи потрібні йому нові стосунки. Проте дивитись його варто, звісно, заради неймовірних спроб Фібі написати ідеальну різдвяну пісню.

Кадр з серіалу

Сезон 5, серія 10. "Епізод із сестричкою Дені"

Джої та Рос вирішили самі написати сценарій фільму, який можна буде екранізувати, Рейчел починає зустрічатись з красунчиком Дені, у якого дуже дивні стосунки з сестрою, а Фібі намагається займатись благодійністю. Проте бути "доброю Фібі" у неї ніяк не виходить.

Кадр з серіалу

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Сезон 5, серія 11. "Епізод, у якому всі дають обіцянки"

Цей епізод повністю виправдовує свою назву: усі друзі перед Новим роком вирішили дати одному обіцянки, через які потрапляють у курйозні ситуації. Обов'язково передивіться цю серію, аби згадати, яка таємниця була у Чендлера з Монікою та що сталось зі шкіряними штанами Роса.

Кадр з серіалу

Сезон 6, серія 10. "Епізод із "халтурою""

Саме у цій серії Моніка з Росом виконують свій легендарний танець на конкурсі! А поки вони зайняти, усі їх друзі вперто шукають свої подарунки, які заховала від них Моніка.

Кадр з серіалу

Сезон 7, серії 10. "Епізод із різдвяним броненосцем"

Цей епізод також часто згадують фанати, адже саме у ньому Рос у костюмі броненосця взявся пояснювати Бену, що таке Ханука. А Фібі, закінчивши ремонт у своїй квартирі, настільки боїться, що Рейчел не буде жити з нею, а залишиться з Джої, що всіляко намагається розсварити друзів.

Кадр з серіалу

Сезон 8, серії 11. "Епізод із серйозним кроком для Роса"

У цьому епізоді стосунки Роса та його дівчини по-справжньому переходять на новий рівень: вони разом розсилають вітальні листівки своїм рідним. Тоді як Чендлер намагається уникати свого боса, який хоче проводити з ним занадто багато часу. Пам'ятаєте, чим все закінчиться?

Кадр з серіалу

Сезон 9, серії 10. "Епізод із Різдвом у Талсі"

Це останній різдвяний епізод, у якому Чендлер на Різдво застрягає у Талсі та приймає доленосне рішення: звільнитися з роботи та полетіти святкувати до дружини та друзів.

Кадр з серіалу