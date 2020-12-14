Рождественские и новогодние серии любимых сериалов всегда теплые и самый атмосферные. Именно их хочется пересматривать каждый год в период предновогодней суеты. Фанатам популярного сериала 90-х "Друзья" повезло: в каждом сезоне есть особенно праздничная серия. А в некоторых даже две.

Журналисты Life24 сделали для вас подборку рождественских и новогодних серий культового сериала "Друзья". Погружайтесь в волшебную атмосферу праздников вместе с любимыми героями.

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Сезон 1, серия 10. "Эпизод с обезьяной"

Этот первый новогодний эпизод один из любимых среди фанатов сериала. Празднование Нового года проходит совсем не так, как планировали друзья, ведь все их планы полетели кувырком. Однако они встречают Новый год вместе, за что Чендлер произносит свой знаменитый тост. Вспомните, какой?

Кадр из сериала

Сезон 2, серия 9. "Эпизод с отцом Фиби"

В этой серии Джои и Чендлер помогают Фиби найти своего отца, а Моника и Рэйчел устраивают очередную вечеринку в своей квартире. Однако у девушек заклинивает обогреватель, и в помещении становится слишком жарко!

Кадр из сериала

Сезон 3, серия 10. "Эпизод, где Рэйчер увольняется"

Этот эпизод полный изменений и приключений. Рус случайно ломает ногу девочке и вынужден продавать печенье вместо нее, а Джои находит "работу мечты" – продавец елок. Рейчел же, как мы понимаем из названия, увольняется от кафе, в которые проработала уже долгое время, чтобы двигаться дальше. И этому не могут не радоваться ее друзья!

Кадр из сериала

Сезон 4, серия 10. "Эпизод с девушкой издалека"

Эпизод, в котором Рейчел пытается найти парня, Моника – поставить на место новых сотрудников, а Рос – решить, нужны ли ему новые отношения. Однако смотреть его стоит, конечно, ради невероятных попыток Фиби написать идеальную рождественскую песню.

Кадр из сериала

Сезон 5, серия 10. "Эпизод с сестренкой Дени"

Джои и Рос решили сами написать сценарий фильма, который можно будет экранизировать, Рейчел начинает встречаться с красавчиком Дени, у которого очень странные отношения с сестрой, а Фиби пытается заниматься благотворительностью. Однако быть "хорошей Фиби" у нее никак не получается.

Кадр из сериала

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Сезон 5, серия 11. "Эпизод, в котором все дают обещания"

Этот эпизод полностью оправдывает свое название: все друзья перед Новым годом решили дать другу обещания, из-за которых попадают в курьезные ситуации. Обязательно просмотрите эту серию, чтобы вспомнить, какая тайна была у Чендлера с Моникой и что произошло с кожаными брюками Росса.

Кадр из сериала

Сезон 6, серия 10. "Эпизод с "халтурой ""

Именно в этой серии Моника с Россом выполняют свой легендарный танец на конкурсе! А пока они заняты, их друзья упорно ищут свои подарки, которые спрятала от них Моника.

Кадр из сериала

Сезон 7, серия 10. "Эпизод с рождественским броненосцем"

Этот эпизод также часто вспоминают фанаты, ведь именно в нем Рос в костюме броненосца взялся объяснять Бену, что такое Ханука. А Фиби, закончив ремонт в своей квартире, настолько боится, что Рэйчел не захочет с ней, а останется с Джои, что всячески пытается рассорить друзей.

Кадр из сериала

Сезон 8, серии 11. "Эпизод с серьезным шагом для Роса"

В этом эпизоде ​​отношения Роса и его девушки по-настоящему переходят на новый уровень: они вместе рассылают поздравительные открытки своим родным. Тогда как Чендлер пытается избегать своего босса, который хочет проводить с ним слишком много времени. Помните, чем все закончится?

Кадр из сериала

Сезон 9, серии 10. "Эпизод с Рождеством в Талси"

Это последний рождественский эпизод, в котором Чендлер на Рождество застревает в Талси и принимает судьбоносное решение: уволиться с работы и улететь праздновать к жене и друзьям.

Кадр из сериала