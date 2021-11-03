Користувачка тікток @haileymae93 виклала у соцмережу відео, у якому поділилась неприємною історією. Вона й подумати не могла, що її чоловік може крутити роман з іншою жінко, поки одного дня не стала допомагати подрузі з її новонародженою дитиною.

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Жінка розповіла, що близька вагітна подруга попросила її бути присутньою на пологах. Вона з радістю погодилась, а під час пологів відвезла її до лікарні та була з нею поруч протягом всього процесу народження дитини:

Я навіть вперше купала дитину. Це був прекрасний досвід. Я ніколи цього не забуду. Я була просто щаслива бути частиною цього,

– пригадує користувачка

Вона була справді щаслива за породіллю, та це тривало недовго. За кілька днів, коли вона, як досвідчена мати, допомагала подрузі міняти підгузок новонародженій дитині, то помітила дивний збіг.

На шиї маляти була точно така сама родимка, як у її старшого сина. Помилки бути не могло: "Я побачила маленький відросток хряща, який є і в інших дітей мого чоловіка. Тоді я точно зрозуміла, що це його дитина".

Жінка помітила таку ж родиму пляму на шиї дитини подруги, як у її дітей / Фото Unsplash

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Зраджена дружина до деталей пригадує момент, коли все сталось. Коли вона переодягала дитину, подруга стояла поруч і також помітила родимку. Вона все зрозуміла і відразу зізналась, що й справді спала з її чоловіком і це – його дитина.

Жінка, яка ще нещодавно і не підозрювала чоловіка в обмані, була розгублена і не знала, що робити: "Ми подивилися одна на одну. Довелося вийти на вулицю, адже мені потрібна була хвилинка, щоб подумати, що робити в цій ситуації".

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І хоч подруга не стала нічого приховувати, та коханий користувачки визнав свою вину лише через пів року після доленосних подій. За деякий час вони розлучились, проте з подругою жінка стосунки не порвала. Вони досі добре спілкуються, до того ж їх діти мають одного батька, а отже – стали близькими родичами.