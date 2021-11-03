Пользователь тиктока @haileymae93 выложила в соцсеть видео , в котором поделилась неприятной историей. Она и подумать не могла, что ее муж может крутить роман с другой женщиной, пока однажды не стала помогать подруге с ее новорожденным ребенком.

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Женщина рассказала, что близкая беременная подруга попросила ее присутствовать на родах. Она с радостью согласилась, а во время родов отвезла ее в больницу и была рядом с ней в течение всего процесса рождения ребенка:

Я даже впервые купала ребенка. Это был отличный опыт. Я никогда этого не забуду. Я была просто счастлива быть частью этого,

– вспоминает пользователь

Она была действительно счастлива за роженицу, но это продолжалось недолго. Через несколько дней, когда она, как опытная мать, помогала подруге менять подгузник новорожденному ребенку, то заметила странное совпадение.

На шее малыша была точно такая же родинка, как у ее старшего сына. Ошибки не могло быть: "Я увидела маленький отросток хряща, который есть и у других детей моего мужа. Тогда я точно поняла, что это его ребенок".

Женщина заметила на шее ребенка подруги такое же родимое пятно, как у ее детей / Фото Unsplash

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Женщина до деталей вспоминает момент, когда все произошло. Когда она переодевала ребенка, подруга стояла рядом и тоже заметила родинку. Она все поняла и сразу призналась, что действительно спала с ее мужем и это – его ребенок.

Женщина, еще недавно и не подозревавшая мужчину в обмане, была растеряна и не знала, что делать: "Мы посмотрели друг на друга. Пришлось выйти на улицу, ведь мне нужна была минутка, чтобы подумать, что делать в этой ситуации".

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