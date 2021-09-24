Время развлечений: 10 крутых праздничных фотографий, которые поднимут вам настроение

Пожалуй, практически нету людей, которые не любят праздновать. Неважно, это – Новый год или день рождения, или просто пятница. Что-то попраздновать – это всегда отличная идея!

Пользователи Reddit поделились забавными моментами и историями, которые случались с ними во время различных торжеств. Если вам так хочется получить порцию позитива – немедленно просматривайте подборку этих волшебных фотографий. Поверьте, станет значительно лучше!

Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

"Добавляю лицо на подарки для друзей. Так веселее"

Фото reddit Written_byfoot

"Мама приготовила такой торт на мой день рождения"

Фото reddit Ripechickennugget

"Украсили кабинет папы на его 57-летие!"

Фото reddit Civil_R0se

"Сделал букет с Lego для жены"

Фото reddit CapnFancyPants

Интересная идея для мальчишника!

Фото reddit Mogetfog

Так мило!

Фото reddit Snoo-33397

"Меня поздравили с годовщиной развода. Надпись "она ушла"

Фото reddit Versaton

Красивый свитер для зимних праздников

Фото imgur penguinparade

"В таком костюме я праздновал Хэллоуин"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit Whatever05311210

"Каждого Рождества моя девушка достает фото с Томом Крузом, чтобы отпраздновать вместе с ним"

Фото reddit m00nshinehero