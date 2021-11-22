Интересные находки: 10 крутых вещей, которые люди приобрели на обычной барахолке

22 ноября 2021 , 20:09
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Источник:

Reddit

Главная "изюминка" всех секонд-хендов и барахолок – там можно купить реально крутые вещи за бесценок, которые в других магазинах стоили бы безумные деньги. В этом есть свой азарт!

Герои нашей подборки поделились фотографиями самых интересных вещей, которые они когда-нибудь нашли на барахолках и секондах. Что ж, им действительно повезло! Одна девушка даже приобрела там свадебное платье!

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"Колечко моей мечты, которое сделали примерно в 1960-х. Стоило 100 долларов"

Фото reddit lucid_sunday

Девушка из предыдущего фото приобрела еще платье в секонде!

Фото reddit lucid_sunday

Интересная подставка для зонтов

Фото reddit ThisWeekInFlips

Красивое опаловое украшение, которое женщина нашла на барахолке

Фото reddit sleepnowdielater

Кто-то нашел даже стильный столик!

Фото reddit Althompson98

5 долларов за фотоаппарат, в котором просто сбились настройки

Фото reddit Kittehhh

Это жутко! Но красиво

Фото reddit thatswhattaysaid

Красивое платье всего за 5 долларов

Фото reddit dumbblondecollegekid

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Золотое украшение со знаками зодиака из барахолки

Фото reddit minarima

С таким пиджачком можно называть себя "Королем зимних праздников"!

Фото reddit Toledojoe

 

Автор: Петро Синєокий