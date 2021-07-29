10 лайфхаков, которые пригодятся вам на кухне: секреты кулинарного эксперта

Для кого-то кулинария - это сплошное удовольствие, а другим так трудно научиться быстро и вкусно готовить. Бренд-шеф МХП, ресторатор и кулинарный эксперт Алекс Юсупов рассказал, как грамотно обустроить свое пространство на кухне и избежать неудач при приготовлении блюд.

Хоть сейчас у нас на кухне есть множество гаджетов, а большинство продуктов легко купить в обычном супермаркете, кулинария все еще является нелегким делом. Придумать, что готовить каждый день, выбрать лучший рецепт, а потом еще и убирать все – настоящий хаос!

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Эти 10 маленьких секретов помогут вам сделать свою жизнь комфортнее, а приготовление блюд – немного проще, чем вам кажется.

Все планируйте заранее

Для начала – составьте меню на неделю. Тогда разберите его на отдельные продукты, посмотрите, чего у вас нет, и составьте список покупок в магазин. Это уменьшает вероятность спонтанных покупок, хаоса в холодильнике и испорченных продуктов, о которых вы вспомните только через несколько недель.

Убедитесь, что всего хватает

Кажется, очевидный совет, однако многие только в процессе приготовления вспоминают, что им нужна сковородка, которая стоит грязная в раковине, или специи, которые вчера закончилась. Поэтому старайтесь перед приготовлением достать все необходимые продукты и принадлежности, а не бежать в магазин, пока кипит вода на плите.

Приготовьте все ингредиенты заранее / Фото Unsplash

Используйте сахар

Эта сладкая приправа прекрасно подходит не только к десертам или в чай. Чтобы сбалансировать вкус, Алекс Юсупов советует добавлять сахар в борщи, рагу или пюре из горошка. Попробуйте!

Ешьте сезонные блюда

Не ищите зимой клубнику, а летом отложите винегрет. Сезонные продукты – это вкуснее, дешевле и полезнее. К тому же в разное время года вы сможете радовать семью различными блюдами.

Ешьте больше сезонных продуктов / Фото Unsplash

Сковорода должна быть горячей

Если вы хотите именно поджарить продукт и получить хрустящую корочку, а не сварить его, нагрейте сковороду как можно сильнее. При этом посуду лучше выбрать больший по размеру, чем меньше. На всякий случай, вдруг вам захочется чего-то досыпать.

Не спешите

У вас есть секретный рецепт блюда, которое всегда становится главным на всех семейных застольях? Подберите к нему изысканное вино от SHABO, чтобы подчеркнуть его особенный вкус. Выбирайте вино по вкусу в интернет-магазине SHABO

Приготовив фарш, не пожалейте времени и поджарьте маленький кусочек. Попробовали? Достаточно соли, перца и других приправ? Теперь можно и дальше делать из него котлеты, пельмени и другие блюда. Так вы не испортите сразу целую партию из-за того, что фарш недосоленной.

Следите за ножами

Острые ножи – уже половина дела. Эксперт советует всегда дома иметь мусат – продолговатый инструмент, которым можно легко точить ножи каждый раз, когда собираетесь что-то резать. Сохраните себе нервы и получите красиво нарезанные, а не разорванные продукты.

Всегда почти точеные ножи / Фото Unsplash

Держите лед

Кулинар признается, что в его холодильнике всегда есть замороженный кубиками говяжий или куриный бульон. Их можно добавлять и в фарш, чтобы сделать его более сочным, не добавляя воды.

Убирайте постепенно

Удобнее мыть миску сразу после того, как вы выбрали из нее тесто, чем в конце приготовления перемывать целую гору грязной посуды. Этот простой лайфхак избавит вас беспорядка на кухне. И не забудьте о фартуке, чтобы не пытаться потом отстирать жирные пятна от любимых брюк.

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Выдумывайте свое

Кулинария – это тоже творчество. Рецепты – рецептам, однако не стоит бояться добавить лишний ингредиент в блюдо. Попробуйте заменить чем-то новым всего один продукт в давно известном рецепте или смешайте другие специи вместо привычного перца и, возможно, вы получите секретное блюдо, которым будут восхищаться все ваши друзья.