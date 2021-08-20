10 людей, которые решились полностью изменить свой имидж: крутые фото

20:09

Решиться на изменения часто бывает очень сложно! В таких случаях следует просто отбросить все сомнения и сделать то, что так давно хотелось: укоротить волосы, порисовать его в совершенно другой цвет, запустить бороду или сделать что-то грандиозное со своей внешностью.