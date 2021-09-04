10 людей, которые хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, но перестарались

4 сентября 2021 , 11:19
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Источник:

Reddit

У каждого из нас хоть раз в жизни была кулинарная неудача: вроде и старались приготовить что-то новое и необычное, а все пошло просто наперекосяк. Но с кем не бывает – не стоит из-за этого грустить.

Посмотрев на эти фотографии, можно предположить, что люди очень разочаровались после таких неудачных блюд. Но нет: они просто посмеялись и заказали себе что-нибудь вкусненькое или пошли прокачивать свои кулинарные умения.

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Просто тортик на день рождения

Фото Reddit aant85

«Не верила, что печь макаруны – это трудно!"

Фото Reddit ismiruna

Страшно!

Фото Reddit JustAnotherElsen

Это должен был быть лимонный чай...

Фото Reddit Unusual-Tone-2974

"Мой шоколадный торт. Случайно засыпала не чашку муки, а ложку"

Фото Reddit Ryabsui

Стейк немного не удался

Фото Reddit Makewayfornoddynoddy

Это должно было быть печенье с шоколадными крошками. Но все крошки съела сестра, пока девушки готовили

Фото Reddit noopthenobody

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Что-то пошло не так...

Фото Reddit 0Spryth0

"Хотела испечь тортик. Не могу понять, что случилось"

Фото Reddit CoconutRubbish667

Это должен был быть хлеб, но немного не получилось

Фото Reddit DinkyGhost

 

 

 

Автор: Петро Синєокий