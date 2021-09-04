10 людей, которые хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, но перестарались
Источник:Reddit
У каждого из нас хоть раз в жизни была кулинарная неудача: вроде и старались приготовить что-то новое и необычное, а все пошло просто наперекосяк. Но с кем не бывает – не стоит из-за этого грустить.
Посмотрев на эти фотографии, можно предположить, что люди очень разочаровались после таких неудачных блюд. Но нет: они просто посмеялись и заказали себе что-нибудь вкусненькое или пошли прокачивать свои кулинарные умения.
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Просто тортик на день рождения
Фото Reddit aant85
«Не верила, что печь макаруны – это трудно!"
Фото Reddit ismiruna
Страшно!
Фото Reddit JustAnotherElsen
Это должен был быть лимонный чай...
Фото Reddit Unusual-Tone-2974
"Мой шоколадный торт. Случайно засыпала не чашку муки, а ложку"
Фото Reddit Ryabsui
Стейк немного не удался
Фото Reddit Makewayfornoddynoddy
Это должно было быть печенье с шоколадными крошками. Но все крошки съела сестра, пока девушки готовили
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Что-то пошло не так...
Фото Reddit 0Spryth0
"Хотела испечь тортик. Не могу понять, что случилось"
Фото Reddit CoconutRubbish667
Это должен был быть хлеб, но немного не получилось
Фото Reddit DinkyGhost