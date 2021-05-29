10 людей, которые так похожи на своих родных, что трудно поверить: интересные фото

Вы когда-нибудь смотрели на фотографии своих бабушек, дедушек или родителей в молодости? Поверьте, там можно знать много неожиданностей, о которых вы совсем не догадывались.
Пользователи Reddit регулярно публикуют раритетные фотографии своих родных. Удивительно, но иногда молоденький парень может выглядеть почти идентично как его прадедушка в те же годы. А некоторые люди настолько похожи на своих родственников, что их реально трудно отличить. Вот 10 самых интересных фотосравнений, которые вас удивят.
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"Не понимал, насколько мой брат похож на папу, пока не увидел это фото"
Фото Reddit
Правнучка в 2021 году и прабабушка в 1920-м
Фото Reddit
"Дедушка в день его свадьбы и я"
Фото Reddit
"Я в 3 классе и мой папа в 3 классе"
Фото Reddit
"Моя мама в юности и я сейчас"
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Отец и сын в одном и том же возрасте
Фото Reddit
"Все говорят, что выгляжу так же как мой дедушка в молодости"
Фото Reddit
Прабабушка и правнучка
Фото Reddit
"Я очень похож на моего отца. Он слева (1976 год)"
Фото Reddit
Отец и сын в возрасте 20 лет
Фото Reddit
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"Выпускные фото с моего альбома и альбома моей мамы"
Фото Reddit