10 людей, которые удивили всех странными прическами: забавные фото
1 ноября 2021 , 18:09Читати новину українською
Источник:Bored Panda
Так кажется, что героям нашей подборки просто надоели обычные прически. Они хотели сделать со своими волосами что-то очень нестандартное – и им это удалось. Редко когда увидишь такие прически!
Некоторые считают это настоящим безумием, а кто-то в восторге от такой креативности. Так, один мужчина решил сделать на своей голове прическу-ананас. Интересно было бы увидеть лицо парикмахера, когда ему объясняли, что он должен сделать.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
Крутая идея!
Фото eluniversal
Теперь это помидор
Фото Kotaku
"Сделайте мне ананас на голове!"
Фото bored panda
Вау!
Фото bored panda
Стильно!
Фото bored panda
Теннисный мяч – это немного странно, согласитесь
Фото bored panda
Что это такое?
Фото trendsnhealth
Ого!
Фото bored panda
Это действительно очень интересно!
Фото Lisa Von WeiseДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Почему-то эта прическа похожа на знаменитый Сиднейский оперный театр
Фото imgur