10 людей, которые удивили всех странными прическами: забавные фото

Так кажется, что героям нашей подборки просто надоели обычные прически. Они хотели сделать со своими волосами что-то очень нестандартное – и им это удалось. Редко когда увидишь такие прически!

Некоторые считают это настоящим безумием, а кто-то в восторге от такой креативности. Так, один мужчина решил сделать на своей голове прическу-ананас. Интересно было бы увидеть лицо парикмахера, когда ему объясняли, что он должен сделать.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Крутая идея!

Фото eluniversal

Теперь это помидор

Фото Kotaku

"Сделайте мне ананас на голове!"

Фото bored panda

Вау!

Фото bored panda

Стильно!

Фото bored panda

Теннисный мяч – это немного странно, согласитесь

Фото bored panda

Что это такое?

Фото trendsnhealth

Ого!

Фото bored panda

Это действительно очень интересно!

Фото Lisa Von Weise

Почему-то эта прическа похожа на знаменитый Сиднейский оперный театр

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото imgur