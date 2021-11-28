10 людей, которым удалось поймать идеальный момент на фото: забавная подборка
28 ноября 2021 , 13:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Этим людям удалось запечатлеть невероятно забавные и интересные моменты на фотографии. Сделали бы они ее на секунду позже – и все выглядело бы не столь эффектно.
Оцените эту подборку – она точно поднимет вам настроение! Более всего обидно за жениха, которого так неудачно подбросили, что он проверил, насколько крепкий потолок в ресторане…
Интересно Ужин с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка
Рыбка идет домой!
Фото reddit seego_beaz
Бедный жених...
Фото reddit seriesfeel55
Полетели!
Фото reddit VaguelyArtistic
Упс...
Фото reddit jaypi3583
Песик не понимает, что происходит
Фото reddit SirFentonOfDog
Какой грозный!
Фото reddit FriendinBrendan
Так мило!
Фото reddit jedwards4711
Вода только начала вылетать
Фото reddit GallowBoob
Идеальное фото!
Фото reddit Adamaja456Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.
Кусь!
Фото reddit DizzyApps