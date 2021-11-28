10 людей, которым удалось поймать идеальный момент на фото: забавная подборка

28 ноября 2021 , 13:08
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Источник:

Reddit

Этим людям удалось запечатлеть невероятно забавные и интересные моменты на фотографии. Сделали бы они ее на секунду позже – и все выглядело бы не столь эффектно.

Оцените эту подборку – она точно поднимет вам настроение! Более всего обидно за жениха, которого так неудачно подбросили, что он проверил, насколько крепкий потолок в ресторане…

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Рыбка идет домой!

Фото reddit seego_beaz

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Фото reddit seriesfeel55

Полетели!

Фото reddit VaguelyArtistic

Упс...

Фото reddit jaypi3583

Песик не понимает, что происходит

Фото reddit SirFentonOfDog

Какой грозный!

Фото reddit FriendinBrendan

Так мило!

Фото reddit jedwards4711

Вода только начала вылетать

Фото reddit GallowBoob

Идеальное фото!

Фото reddit Adamaja456

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Кусь!

Фото reddit DizzyApps

 

 

Автор: Петро Синєокий