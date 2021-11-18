10 мужчин, которые отрастили невероятно роскошные волосы: крутые фото
18 ноября 2021 , 20:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти мужчины однажды решились отрастить длинную шевелюру – и больше не хотят с ней прощаться. Они невероятно довольны результатом, хотя и такие волосы нуждаются в серьезном уходе.
Пользователи Reddit со всего мира похвастались шевелюрами, которые удалось отрастить за несколько лет. Они еще раз доказывают, что длинные волосы прекрасно подходят не только женщинам, но и мужчинам.
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"Если вы отращиваете волосы, то не сдавайтесь. Результат стоит этих усилий"
Фото reddit astralprojectlucid
Ого!
Фото reddit michaelrichardhall
У парня еще и очень интересный цвет волос
Фото reddit 7h3C47
Можно идти в модели
Фото reddit BadrGames
Минус длинных волос и бороды с усами
Фото reddit SsshcubaSsshteve
Вау!
Фото reddit Theimmortalboi
Прекрасные кудри!
Фото reddit whorsebitch
Круто!
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Фото reddit ISkateboard
Ничего себе!
Фото reddit jwdealba