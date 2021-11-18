10 мужчин, которые отрастили невероятно роскошные волосы: крутые фото

Эти мужчины однажды решились отрастить длинную шевелюру – и больше не хотят с ней прощаться. Они невероятно довольны результатом, хотя и такие волосы нуждаются в серьезном уходе.

Пользователи Reddit со всего мира похвастались шевелюрами, которые удалось отрастить за несколько лет. Они еще раз доказывают, что длинные волосы прекрасно подходят не только женщинам, но и мужчинам.

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"Если вы отращиваете волосы, то не сдавайтесь. Результат стоит этих усилий"

Фото reddit astralprojectlucid

Ого!

Фото reddit michaelrichardhall

У парня еще и очень интересный цвет волос

Фото reddit 7h3C47

Можно идти в модели

Фото reddit BadrGames

Минус длинных волос и бороды с усами

Фото reddit SsshcubaSsshteve

Вау!

Фото reddit Theimmortalboi

Прекрасные кудри!

Фото reddit whorsebitch

Круто!

Фото reddit pixelbased

Интересно, сколько лет парень их выращивал

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Фото reddit ISkateboard

Ничего себе!

Фото reddit jwdealba