Круто придумали: 10 нестандартных елок, которые действительно впечатляют
28 декабря 2021 , 20:39Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти ребята решили вместо обычной елки сделать что-нибудь свое. И знаете, они просто удивили всех. Поверьте, таких интересных елок вы точно не видели.
Перед вами подборка оригинальных елок, увидев которые, возникает один вопрос: "Как они до такого додумались?" Чего только стоит невидимое дерево, украшенное праздничными игрушками!
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
И деревца не нужно!
Фото reddit
Как красиво!
Фото reddit
Такая "елка" может стоять круглый год
Фото reddit
"Такую елку я поставил накануне 2022 года"
Фото reddit
"Папа хотел оригинальную елку"
Фото reddit
Женщина связала елку, потому что ей лень было украшать искусственную
Фото reddit
Интересная елка, но котик здесь – настоящая звезда
Фото reddit
Вау!
Фото redditЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Елка из Lego
Фото reddit
Несколько веточек, игрушек – и вот уже "елка"
Фото reddit