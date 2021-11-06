10+ невест, отыскавших свадебные платья на секонд-хенде: интересные фото

6 ноября 2021 , 10:09
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Источник:

Reddit

Этим невестам невероятно повезло: им удалось отыскать красивое свадебное платье на секонд-хенде! Они очень довольны, ведь не только сэкономили деньги, но и нашли именно такое платье, какое хотели.

Счастливые девушки поделились своими находками с пользователями Reddit. Эти свадебные платья им обошлись довольно дешево: от одного до нескольких десятков долларов. Согласитесь, реально небольшая цена.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

"Приобрела это свадебное платье за ​​25 долларов"

Фото reddit catsleepwontsleep

Девушка сходила на барахолку и нашла это платье за ​​12 долларов

Фото reddit RememberKoomValley

"Платье моей мечты! За 65 долларов"

Фото reddit HeavenlyLaBreeze

"Не зря люблю ходить на секонды. Свадебное платье обошлось в 20 долларов"

Фото reddit jessamcnugget

Винтажное свадебное платье стоило 1 доллар

Фото reddit Summer3G

"Купила платье со шлейфом всего за 40 долларов"

Фото reddit ruzzti

Невеста в восторге от платья за 50 долларов

Фото reddit mayor_rissa

Интересное винтажное платье

Фото reddit randogirlonthenet

"Нашла эту красоту на секонде. Купила за 12 долларов. В будущем понадобится"

Фото reddit theartofc

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Это платье я купила за 20 долларов"

Фото reddit jackiezee

Великолепное свадебное платье за ​​25 долларов

Фото reddit Herroyalshyness515

 

Автор: Петро Синєокий