10 новогодних лайфхаков, которые вам пригодятся: интересные фото

Как защитить елку от котиков; что делать с постоянно путающейся гирляндой; как надежно закрепить игрушки – перед вами подборка оригинальных новогодних лайфхаков. Будет полезно и иногда забавно!

Пользователи Reddit поделились интересными новогодними лайфхаками, которые они постоянно применяют у себя в быту. Один мужчина даже придумал "уникальный" способ, как хранить искусственную елку в течение года, не снимая с нее украшения...

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Если елка высокая и не можете дотянуться

Фото reddit dweber618

Так гораздо удобнее подливать елку

Фото reddit Ladymedussa

В таком случае гирлянды точно не запутаются

Фото reddit Erlebrown87

"Этот котик ненавидит пластиковые пакеты"

Фото reddit Dirak07

Крючки, которые вешают в ванной, отлично подходят для гирлянд

Фото reddit

Женщина хранит игрушки в коробке из-под вина

Фото reddit killumquick

Так точно не упадет!

Фото reddit krose0206

"В прошлом году попросила мужчину забрать игрушки из елки… Он гордится собой"

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Фото reddit 342636_stephy_a

Игрушки можно вешать с помощью скрепки

Фото reddit Chilper

Интересный способ хранить гирлянду

Фото reddit Silvern_