10+ пассажиров из метро, которые покорили всех своим видом: забавные фото
Источник:Reddit
Поездка в метро – это, в принципе, не самое веселое из занятий. Едете себе на работу или домой, д и все. Но с такими пассажирами обычная поездка превращается в настоящее представление!
Перед вами подборка забавных и одновременно странных фотографий пассажиров с метро. Трудно понять, почему люди решили именно так одеться. Возможно, они специально хотели поднять настроение другим пассажирам. И знаете, им это однозначно удалось!
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Костюм для новогоднего настроения
Фото reddit celmenum
Это очень странно!
Фото reddit 90daysfrom_now
На битву опаздывать нельзя...
Фото reddit OrionSoul
"Я не могу понять, что здесь происходит"
Фото reddit spit_finger
Вместе с друзьями
Фото reddit AwkwardSammich
Так зловеще!
Фото reddit omgitsmint
Леди покорила всех пассажиров!
Фото reddit 90daysfrom_now
Если хорошая музыка, то почему бы и не послушать?
Фото reddit pigwig775Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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Фото reddit bebingery546er4r
Интересно!
Фото reddit My_Memes_Will_Cure_U
Ого!
Фото reddit Imperator_Helvetica