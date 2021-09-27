10+ пассажиров из метро, которые покорили всех своим видом: забавные фото

27 сентября 2021 , 21:29
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Источник:

Reddit

Поездка в метро – это, в принципе, не самое веселое из занятий. Едете себе на работу или домой, д и все. Но с такими пассажирами обычная поездка превращается в настоящее представление!

Перед вами подборка забавных и одновременно странных фотографий пассажиров с метро. Трудно понять, почему люди решили именно так одеться. Возможно, они специально хотели поднять настроение другим пассажирам. И знаете, им это однозначно удалось!

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Костюм для новогоднего настроения

Фото reddit celmenum

Это очень странно!

Фото reddit 90daysfrom_now

На битву опаздывать нельзя...

Фото reddit OrionSoul

"Я не могу понять, что здесь происходит"

Фото reddit spit_finger

Вместе с друзьями

Фото reddit AwkwardSammich

Так зловеще!

Фото reddit omgitsmint

Леди покорила всех пассажиров!

Фото reddit 90daysfrom_now

Если хорошая музыка, то почему бы и не послушать?

Фото reddit pigwig775

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Защита на все 100%!

Фото reddit bebingery546er4r

Интересно!

Фото reddit My_Memes_Will_Cure_U

Ого!

Фото reddit Imperator_Helvetica

 

 

 

Автор: Петро Синєокий