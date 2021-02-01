Эмоциональная зрелость – это состояние, когда челове может положиться на себя, он спокойный и рассудительный. К сожалению, даже во взрослом возрасте далеко не всех людей можно назвать зрелыми. Узнайте, стали ли вы уже точно стали "взрослыми", чтобы легко справляться с трудностями.

Источник: 24 канал

Мы составили список из черт характера, присущих зрелым личностям. Над чем из этого списка вам еще стоит поработать?

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Вы берете ответственность за свою жизнь

Вы точно знаете, что только вы отвечаете за свои успехи или провалы в жизни. И даже если какая-то неприятная ситуация произошла не по вашей вине, вы можете взять все в свои руки и исправить. Вы понимаете, что поддержка родных важна, но все равно никто кроме вас не решит ваши проблемы.

Понимаете свои эмоции и выражаете их

Вы умеете распознавать радость, обиду, печаль и т.д. и проживать это, а не держать в себе. Многие конфликты возникает именно потому, что людям трудно выразить то, что у них на душе. Однако это не про вас, потому что вы точно знаете – нужно делиться своими чувствами, чтобы вас услышали.

Вам легко на душе, ведь вы делитесь своими эмоциями / Фото Pexels

Вы гибкие

Вы умеете адаптироваться под различные условия, быстро учитесь новому и легко принимаете изменения как возможность для роста, а не препятствие для вас. И когда что-то идет не по плану, вы не поддаетесь панике, а способны быстро найти решение.

Умеете принимать чужое мнение

Вы знаете, что в мире есть много людей с другим мировоззрением. С ними необязательно нужно соглашаться, но принимать их – стоит. Вы не считаете, что только ваше мнение правильное, умеете принимать критику и вести конструктивный диалог, даже если позиция другого человека вам не близка.

Вы всегда готовы к диалогу / Фото Pexels

Не обращаете внимания на то, что о вас скажут другие

Вы осознаете, что понравиться всем невозможно. Поэтому, прислушиваясь к советам и критике, вы поступаете так, как считаете нужно. Это касается всего: от выбора одежды решению, в какой университет поступать и куда переезжать.

Умеете признавать ошибки и извиняться

Вы понимаете, что не идеальны, поэтому переступаете через свою гордость и идете на примирение, когда действительно виноваты. У вас не стоит в приоритете оставить последнее слово за собой или в любом случае быть правыми. Поговорить честно и сохранить здоровые отношения для вас важнее.

Вам легко извиниться, если вы кого-то обидели / Фото Pexels

Умеете прощать

Вы не только можете признать, что неправы, но и простить другого за это. Держать обиду на кого-то – это лишняя трата энергии, времени и сил, а жизнь коротка. Вы это понимаете, поэтому не умеете долго обижаться, особенно если человек искренне извинилась.

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Умеете определять свои желания

Вы точно знаете, чего хотите от жизни и умеете на этом концентрироваться. А еще вам очень трудно что-то навязать, ведь вы умеете смотреть внутрь себя и определять, вы на самом деле хотите пойти на этот концерт или просто ваши друзья вас слишком уговаривают.

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Уделяете себе внимание

Вы уже осознали, как важно отдыхать и восстанавливать ресурсы. Поэтому не пытаетесь заработать все деньги мира, а выделяете время для себя: заботитесь о здоровье, проводите "ленивые" дни, заниматься любимым хобби. А еще – видите счастье в мелочах.

Знаете, когда стоит отдохнуть от обыденности / Фото Pexels

Понимаете родителей

Если у человека есть родители, у него обязательно найдутся какие-то скрытые обиды. Однако вы уже не ребенок и понимаете, что ваши родители – тоже живые люди, которые могли ошибаться и имели множество своих проблем. Даже если сейчас они этого не понимают, вы уже не держите на них обиду, а относитесь к ним с пониманием.