Окунитесь в себя, не утаптывайте людей в грязь и создавайте идеи даже от обычного похода в супермаркет – и вы увидите, что способны на действительно большие дела – гарантирует известна фитнес-тренерка Анита Луценко.

Источник: инстаграм Аниты Луценко

Не стоит недооценивать себя – мы все можем достичь грандиозного успеха. Наши скрытые таланты только и ждут, чтобы вырваться на свободу. Реализуйте себя полностью. Как это сделать – подскажет успешная бизнес-леди и настоящая красавица Анита Луценко.

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Книги-книги-книги

Если вы не любите книги – не проблема. Никогда не поздно открыть для себя прекрасный мир литературы. Это не обязательно должна быть художественная проза, которую мы всегда читали в школе. Заходите в книжный магазин и найдите то, что захотите прочитать.

Возможно, это история жизни известного бизнесмена или компании. А может – научно-популярная литература и тому подобное. Так вы узнаете опыт других людей и сможете использовать новые знания, чтобы лучше реализовать себя.​

Читайте много книг – совет от Аниты Луценко / Фото Anita Lutsenko

Найдите свой источник энергии

Все просто. Есть вещи, которые добавляют нам энергию. Есть вещи, которые забирают ее. Возьмите блокнотик и запишите туда хобби и интересы, которые вам очень нравятся. Подумайте, каким образом можно на них заработать.​

Определись с тем, что любишь делать. От чего энергия прибывает, а не отбывает. Я, например, когда нахожусь на сцене, где сотни людей, – набираю энергию. Когда рисую – трачу ее. Зарабатывать лучше на том, что накапливает энергию.

Прислушайтесь к своим друзьям

Очень интересный совет. Вспомните ваши встречи или звонки с друзьями и знакомыми. С каким вопросом они к вам чаще всего обращаются? Как вы можете им помочь?

Анита Луценко убеждена, что именно так можно раскрыть собственный талант. Ведь друзья знают, в чем вы действительно ориентируетесь, поэтому и просят об этом совет или помощь. Такие умения нужно развивать, чтобы зарабатывать на них.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Не прекращайте учиться

Если будете постоянно учиться новому – то всегда сможете реализовать себя в жизни. Очень хорошо, когда вы являетесь экспертом в определенной теме. Но еще лучше – когда осваиваете новые дисциплины. Так вы создаете больше пространства для маневра.

Учись! Многому и не только в своей сфере. Все самое интересное возникает на пересечении дисциплин. Для тренировок я беру идеи из супермаркета, из индустрии волос и так далее. Просто важно это видеть.

Никогда не переставайте учиться / Фото Anita Lutsenko

Не критикуйте людей из своей сферы

Вместо того, чтобы тратить энергию на ненужную критику, лучше уделите внимание себе. Вы отвечаете за свои поступки и умения. Чужая работа не должно вас волновать – избавьтесь от необходимости критиковать ее, даже если она действительно выполнена плохо. Для чего это вообще нужно?

Не пытайтесь втоптать и раскритиковать людей из своей сферы – это действительно показатель грязи и комплексов внутри. Делай то, что сама можешь. Развивай себя, а не притесняй других. Каждый день я могла бы выдавать по одному сообщению критики. Но я решила тратить энергию на себя, а не на кого-то. Где энергия – там успех! Я не пойду второй раз к мастеру чего-то, если он скажет: "Оооо, что за ужас вам сделали до меня".

Еще немного о негативном

Относительно критики бизнес-леди имеет еще два правила, которые помогут развиваться и реализовать себя. Принципы таковы:

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Неконструктив – табу. Не стоит обращать внимание, если критикуют вещи, которые невозможно изменить.

Не стоит обращать внимание, если критикуют вещи, которые невозможно изменить. Конструктив – замечательно. Такую критику можно превратить в мотивацию и менять все к лучшему.

У вас все получиться! / Фото Anita Lutsenko

Верьте в себя!

Если будете верить в себя и собственные умения – у вас все точно получится!

Я верю, что в этой жизни возможно все! Просто кое-чего может не хватать для реализации: настоящего желания, в которое нужно вкладывать усилия; знаний; навыков; практики; знакомств; единомышленников. Или даже человека, который скажет: "Клааас! Крутая идея. Ты молодец!"