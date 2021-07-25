Опять потолок: 10 забавных ситуаций, которые могут случиться только с высокими людьми
Источник:Reddit
Поверьте, не стоит завидовать людям с высоким ростом. Да, они имеют свои преимущества. Но минусов тоже немало: спросите у кого-то высокого, сколько раз он ударялся обо что-то головой...
Мир высоких людей полный опасностей и различных подводных камней. Низкие потолки, дверные проемы, неудобные кресла, маленькие столы и даже зеркало – почти любая вещь может сделать досадную неприятность. Больше о жизненных проблемах высоких людей – в нашей подборке.
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