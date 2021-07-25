Опять потолок: 10 забавных ситуаций, которые могут случиться только с высокими людьми

25 июля 2021 , 17:18
Читати новину українською

Источник:

Reddit

Поверьте, не стоит завидовать людям с высоким ростом. Да, они имеют свои преимущества. Но минусов тоже немало: спросите у кого-то высокого, сколько раз он ударялся обо что-то головой...

Мир высоких людей полный опасностей и различных подводных камней. Низкие потолки, дверные проемы, неудобные кресла, маленькие столы и даже зеркало – почти любая вещь может сделать досадную неприятность. Больше о жизненных проблемах высоких людей – в нашей подборке.

Интересно Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта

Просто потолок в доме родителей этого мужчины

Фото Reddit BigSadGiant

Чтобы высушить руки, парню нужно присесть

Фото Reddit adamneigeroc

Высокий парень (218 сантиметров) решил лететь в эконом-классом

Фото Reddit dolanosa

Быть высоким – это не всегда удобно

Фото Reddit Shayera_

Зеркало...

Фото Reddit Kathend1

Парень не поместился в ванной

Фото Reddit kromang

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Больно на это смотреть...

Фото Reddit endnoteslut

Опять эти веточки!

Фото Reddit Iwantmyteslanow

Большой брат следит за тобой!

Фото Reddit jjmjso767

​Интересно Парень узнал, что старшая сестра – это его мама: как так случилось

И как тут сходить в душ?

Фото Reddit ash992

Автор: Петро Синєокий