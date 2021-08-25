10 случаев, когда люди удачно переделали ужасные татуировки: интересные фото
Источник:Reddit
Не страшно, если через несколько лет вам перестанет нравиться собственная татуировка. Рисунок всегда можно кардинально переделать. Главное – немного воображения и визит к профессионалу своего дела.
Перед вами 10 работ от талантливых мастеров, которые полностью переделали старые татуировки. Они действительно спасли своих клиентов. Ведь некоторые тату с годами выглядели немного несчастно. А сейчас эти рисунки – настоящая конфетка!
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Освежили татуировку
Фото Reddit
Какой милый котик!
Фото инстаграм sinanyldz_tattooer
Замечательный результат
Фото Reddit whitestainedwood
Отличная идея!
Фото инстаграм fireblade_tattoo
Была надпись – стала пчела
Фото инстаграм ink_by_erin
Котики – это всегда круто!
Фото инстаграм mykolapfefer
Старое тату – справа. Новенькое – слева
Фото инстаграм micha_h_artworkДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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Фото инстаграм artisanal_tattoo
Вау!
Фото инстаграм maryeink
Просто космос! Хотя и прошлое тату тоже ничего так
Фото инстаграм maryeink