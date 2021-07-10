10 случаев, когда ужасные татуировки превратили в настоящий шедевр: фото
10 июля 2021 , 16:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Неудачное татуировка – это не конец света. Всегда найдутся талантливые профессионалы, которые смогут переделать забавный рисунок на настоящую красоту.
Перед вами работы 10 мастеров, которые настолько удачно переделали старые татуировки, что поразили всех. Несколько часов работы – и неуклюжий рисунок превращается в роскошный пейзаж, а забавные кленовые листочки – в магические цветы. Поехали!
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Согласитесь, так намного лучше!
Фото Reddit
Как красиво!
Фото Reddit
Интересно, что это было в первой татуировке?
Фото Reddit
Как вам такое?
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Орел выглядел немного несчастно
Фото Reddit
Вау!
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Парень 10 лет не мог найти мастера, который согласился бы это переделать
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Очень красиво!
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На помощь всегда придет сова
Фото Reddit
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Надписи как не бывало
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