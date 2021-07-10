10 случаев, когда ужасные татуировки превратили в настоящий шедевр: фото

Неудачное татуировка – это не конец света. Всегда найдутся талантливые профессионалы, которые смогут переделать забавный рисунок на настоящую красоту.

Перед вами работы 10 мастеров, которые настолько удачно переделали старые татуировки, что поразили всех. Несколько часов работы – и неуклюжий рисунок превращается в роскошный пейзаж, а забавные кленовые листочки – в магические цветы. Поехали!

Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

Согласитесь, так намного лучше!

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Как красиво!

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Интересно, что это было в первой татуировке?

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Как вам такое?

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Орел выглядел немного несчастно

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

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Вау!

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Парень 10 лет не мог найти мастера, который согласился бы это переделать

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Очень красиво!

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На помощь всегда придет сова

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Надписи как не бывало

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