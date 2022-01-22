10 странных татуировок, которые вас порадуют: забавные фото

22 января 2022 , 19:09
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Источник:

Reddit

Если вы решились сделать татуировку, никогда не идите в сомнительные салоны, где вам за мелочь все сделают. Герои нашей подборки не прислушались к этому совету и сильно пожалели.

В результате они получили максимально странные и непонятные татуировки, которые действительно стыдно показывать. Еще один совет: будьте осторожны с китайскими иероглифами! Почему? Ответ найдете в нашей подборке.

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Это звездочки...

Фото reddit macsimilian

У тигрика явно непростая жизнь

Фото reddit jennnnner

Ой...

Фото reddit Coffin_Nail

Парень заказал машинку для тату и попытался сам себе что-то сделать

Фото reddit Scarface190

Очень неудачная татуировка

Фото reddit johnnyhumanseeds

Это должен был быть космос

Фото imgur blahblahblahokay

Татуировка переводится как "бутерброд с индейкой"

Фото reddit rebeccalmighty

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Та же история. Парень думал, что это "природа". Оказалось – "пол"

Фото reddit chakarron117

Ожидание – реальность. Но что-то в этом тату есть!

Фото imgur coatedgreenpea

А выражение лица похоже!

Фото dailyfunlists.com 

 

Автор: Петро Синєокий