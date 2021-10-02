10+ свадебных фотографий, которые рассмешат до слез: забавная подборка
2 октября 2021 , 15:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Как бы молодые тщательно не готовились к свадьбе, иногда все может пойти не по плану. Ничего здесь не поделаешь: то собака внезапно ворвется во время фотосессии, то фата полетит куда-то далеко. Всякое бывает!
Перед вами подборка смешных свадебных фото, которые однозначно поднимут вам настроение! Фотографам удалось поймать настолько крутые моменты во время различных свадеб, что можно надорвать живот от смеха. Поехали!
Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина
Упс!
Фото imgur argyles
Серьезный гость!
Фото imgur IReadThisSomewhere
Просто идеальное фото!
Фото imgur anlyin
Женщина явно не хотела поймать букет
Фото imgur flamingogirl453
"Всегда хотела роскошное платье, чтобы быть похожей на принцессу..."
Фото imgur anlyin
Песик как раз во время!
Фото reddit Zombiebelle
Ой!
Фата полетела в воду, но жених решил проблему
Фото твітер kevinrobledoДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Какие искренние эмоции!
Вкусно!
Песик решил отдохнуть
Фото reddit samb811