10 уникальных растений, похожих на произведения искусства: невероятная фотоподборка

23 февраля 2022 , 10:53
Читати новину українською

Наверное, в каждом доме найдется хотя бы одно маленькое растение: то ли нетребовательный кактус, то капризная орхидея.

Однако сегодня 24 канал решил рассказать в фотоподборке о необычных растениях, которые не встретишь на подоконнике. Они выглядят как природные произведения искусства.

Интересно Как производят вино в Израиле: интересные факты

10 уникальных растений, похожих на произведения искусства

Это алоэ как нарисованное.


Идеальная геометрия / Фото Reddit

Идеально ровная юка.


Растение как шар / Фото Reddit

Бразильский лист с невероятным орнаментом.


Природное искусство / Фото Reddit

Своими идеальными геометрическими листьями удивляет и глориоза.


Какое красивое растение / Фото Reddit

Еще одно идеальное дополнение к природной художественной коллекции – крассула.


Какое милое растение / Фото Reddit

Агава королевы Виктории – по-настоящему королевское растение.


Растение выглядит по-королевски.

Какие узоры создала сама природа на пальмовой ветке.


Невероятная красота / Фото Reddit

Еще одно изысканное произведение искусства – Крассула Грин Пагода.


Как красиво / Фото Reddit

Идеально пропорциональна японская камелия.


Растение словно нарисовано / Фото Reddit

В подлинность этой гозании трудно поверить.


Словно нарисованная / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак