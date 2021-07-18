10 забавных детских шалостей, которые всерьез напугали родителей: фото

У детей есть черты, которых часто не хватает взрослым: у них фантастически работает изобретательность, логика и фантазия. Поэтому, дорогие родители, вас ожидает много смешных выходок.

У детей действительно очень своеобразный и оригинальный юмор, который порой может серьезно потрепать нервы родителям. Перед вами подборка настолько интересных детских шалостей, что родители просто не могли не поделиться ими в соцсетях. Трудно представить, как малыши умудрились додуматься до таких идей.

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Бу!

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Это просто прекрасно!

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Фантастическая идея!

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Добрый вечер!

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