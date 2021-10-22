10 забавных неудач, которые случились с людьми в самый неожиданный момент

Герои нашей подборки пережили настолько "эффектные" неудачи, что хочется просто их обнять и посочувствовать. Они пострадали от неудачного стечения обстоятельств. Им точно не позавидуешь!

Впрочем, эти люди сильно не расстроились от досадных провалов. Они не только не унывали, а еще и посмеялись со своих неудач. Что тут сказать: если не можешь ничего изменить, то лучше воспринимать ситуацию с юмором.

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Парень проезжал на велосипеде вблизи гнезда сороки

Фото reddit g_nome7

Мужчина хотел надеть эту рубашку на свадьбу своего руководителя, поэтому отнес в химчистку. Результат "впечатляет"

Фото reddit YesLikeTheJeans

"Разбил мою любимую тарелочку, которая у меня была уже 32 года"

Фото reddit The_Smoot

Упс!

Фото reddit Thunder_SdSh

Отклеилась подошва перед свадьбой

Фото reddit MeatyClaws55

Родители случайно разлили краску в автомобиле...

Фото reddit hhjkkh10

Приятного аппетита!

Фото reddit S-H-E-M-P

Рассыпался порошок для принтера... Как теперь это отмыть?

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit Kayce-

"Его уже мыли 20 минут назад..."

Фото reddit AddiictxD

Девушка потратила полторы недели, чтобы сложить пазл. Там не хватило одной детали!

Фото reddit BibliophileGirl92