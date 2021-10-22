10 забавных неудач, которые случились с людьми в самый неожиданный момент
22 октября 2021 , 08:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Герои нашей подборки пережили настолько "эффектные" неудачи, что хочется просто их обнять и посочувствовать. Они пострадали от неудачного стечения обстоятельств. Им точно не позавидуешь!
Впрочем, эти люди сильно не расстроились от досадных провалов. Они не только не унывали, а еще и посмеялись со своих неудач. Что тут сказать: если не можешь ничего изменить, то лучше воспринимать ситуацию с юмором.
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