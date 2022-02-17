10 забавных вещей, которые вы обязательно захотите приобрести
Источник:Reddit
Сегодня в магазинах можно найти не только нужные вещи, но и немало забавного. Так что если вы не знали, чем себя порадовать, мы поможем.
Наверное, многие встречали забавные вещи, которые не приносят пользы, но их непременно хочется приобрести. Эта подборка состоит исключительно из таких мелочей, которые поднимут вам настроение.
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10 вещей, которые вы хотите купить
Умный цветочный горшок, на котором можно помечать последний день полива.
Умный горшок / Фото Reddit
Очки с элегантными ножками – очень интересно.
Удивительные очки / Фото Reddit
Шарф удивит своим дизайном: как вам такой чек.
Креативный шарф / Фото Reddit
Создатель этих носков – настоящий изобретатель: он добавил в одну пуговицу, чтобы не потерять пару.
Милые носки / Фото Reddit
Какой милый дозатор для мыла в виде Мики.
Идеальный девайс для любителей Мики / Фото Reddit
Завтрак может быть веселым, если иметь такую подставку для яиц.
Как сделать завтрак веселым / Фото Reddit
Кажется, мы обнаружили идеальный чехол для телефона.
Идеальный чехол / Фото Reddit
Такой Том может украсить вашу лестницу.
Как вам такой коврик / Фото Reddit
Ваза для настоящих разрушительниц сердец.
Оригинальная ваза / Фото Reddit
А где вы храните наушники?
Какой милый котик / Фото Reddit