Чтобы этого не произошло, нужно установить собственные границы. Эти личностные линии определят то, кем вы являетесь, а кем нет.
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Вот 10 законов границ от психологов Генри Клауда и Джона Таунсенда, которые помогут вам почувствовать жизнь по-другому.
Закон сева и жатвы
Каждый человек должен нести ответственность за свою жизнь и за собственные поступки. Но часто в действие этого закона вмешиваются другие. Спасая человека от последствий владельцев решений, они лишь позволяют ему и в дальнейшем практиковать безответственность. В результате страдает кто-то другой, а не тот, кто "начудил".
Закон ответственности
Если путать границы ответственности, тогда возникают проблемы. Это означает, что каждый человек должен жить своей собственной, а не чужой жизнью, и никто не может расти вместо кого-то.
Закон силы
Закон гласит, каждый человек имеет достаточно силы, чтобы:
- признать горькую правду своих проблем;
- покорить свою несостоятельность;
- искать и просить других открывать больше о ваших границах;
- отвернуться от плохого в себе;
- просить помощи;
- извиняться.
Закон уважения
Уважение и принятие свободы других позволит лучше почувствовать собственную свободу.
Закон мотивации
Этот закон предусматривает, что на первом месте всегда должна быть свобода, а на втором – служение. Однако, если жертвенность не ведет к радости, то стоит пересмотреть свою мотивацию.
Закон оценивания
Оцените эффект, созданный установленными границами, и несите за это ответственность перед другими людьми. Не избегайте установленных пределов даже тогда, когда кто-то реагирует на них обидой или гневом.
Закон реакции
Не пытайтесь обрести свободу без контроля над собственным периодом реакции и своими чувствами. Их необязательно демонстрировать, но выразить нужно.
Закон зависти
Зависть должна символизировать то, что вам чего-то недостает. В моменты зависти нужно задуматься, что надо сделать, чтобы получить желаемое, или же как освободиться от этого.
Закон деятельности
Создать свои границы можно лишь благодаря активности и настойчивости.
Закон экспозиции
Ваши границы должны быть видимыми и в отношениях вы должны сообщать о них другим.
На что вы имеете право
Чтобы отстаивать свои границы, нужно знать права собственной личности. Поэтому вы имеете право:
- Иметь собственное мнение.
- На собственные чувства, независимо от того, понимают ли их другие.
- Иногда ставить на первое место себя и свои потребности.
- Просить помощи и эмоциональной поддержки.
- Оспаривать критику и несправедливое обращение с вами.
- Делать ошибки, пока не найдете правильный путь.
- Позволять другим самостоятельно решать собственные проблемы.
- Говорить нет, когда не хотите это делать.
- Не принимать во внимание советы окружающих и принимать собственные решения.
- Побыть иногда в одиночестве, даже если кто-то хочет вашего общества.
- Менять свои решения или прибегать к другому плану действий.
- Требовать пересмотра или изменения договоренностей, если таковые вас не устраивают.