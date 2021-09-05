10 женщин, которые удивительно изменились с годами: их просто не узнать
5 сентября 2021 , 12:49Читати новину українською
Источник:Reddit
Всегда интересно наблюдать, насколько все меняется со временем. Вот вроде и фотография, которой всего несколько лет, а человека просто не узнать – настолько по-другому он стал выглядеть!
Эти женщины удивили многих своими изменениями: кажется, будто на фотографиях просто два разных человека. Но нет. Просто они выросли, изменили свой стиль и начали чувствовать себя действительно прекрасно.
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"Честно, мне кажется, что я раньше была больше похожа на мальчика. Слева мне 14 лет, справа – 19 лет"
Фото Reddit YumYummiGummi
13 лет и 27 лет
Фото Reddit Ms_UmUmIStutter
Насколько же забавной когда-то была мода! 14 лет и 22 года
Фото Reddit thugwvffle
Вау! Действительно круто!
Фото Reddit LiterallyCasey
"Последние 10 лет точно прошли не зря!"
Фото Reddit
"10 лет разницы, и я наконец-то научилась позировать на фотографиях"
Фото Reddit trainspottingmilksha
"В 16 лет я вообще думала, что всегда буду одинокой. Теперь мне 26 – и все отлично!"
Фото Reddit slicedgreenolive
12 лет и 24 года
Фото Reddit casdnaДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Девушка безумно изменилась за 4 года. "Теперь те, кто меня дразнил, зовут на свидание. Но нет!"
Фото Reddit abbaabbaaa
Подростковые годы – время различных экспериментов
Фото Reddit Brisiana95