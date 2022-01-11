11 невест, которые купили свадебные платья на секонд-хенде: интересные фото
11 января 2022 , 06:42Читати новину українською
Источник:Reddit
Кто сказал, что на свадебное платье нужно тратить тысячи гривен? Роскошный найти можно найти и на секонд-хенде. Но, конечно, искать придется долго.
Некоторые невесты ради интереса заглянули в такие магазинчики – и были безумно удивлены. Они нашли платье своей мечты и заплатили за него просто "смешные" деньги. Взгляните на этих красавиц!
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Фото reddit shygirlll
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Фото reddit mkgarnett
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Фото reddit Even-Bread-67
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Фото reddit malh18
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Фото reddit taylorns24
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Фото reddit posessedhouse
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Фото reddit ellie_notts
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Фото imgur
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Фото imgur