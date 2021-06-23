Дух захватывает: 12 потрясающих свадебных фото со всего мира

На ежегодном конкурсе Belief Awards отмечают лучших организаторов свадеб, координаторов и дизайнеров со всего мира. В этом году они тоже определили самые трогательные и яркие фото со свадеб, от которых просто глаз не оторвать.
Среди победителей – свадьба в стиле Хэллоуина, сказка в Диснейленде и даже свадебная фотосессия, вдохновленная викингами. Предлагаем насладиться лучшими фотографиями этой премии и, возможно, найти вдохновение для фотосессии на собственной свадьбе!
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Пара поженилась на Хэллоуин
Организаторы помогли им полностью воссоздать тематику праздника, невеста даже надела черное платье, а за спиной у молодоженов – неоновая надпись "До самой смерти".
Фото Luke Lambertson
Поженились на озере Комо
По дороге к вилле, месту проведения свадьбы, молодожены сделали шикарные фото.
Фото Barney Walters
Праздник в парижском Диснейленде
Наверное, невеста чувствовала настоящей Золушкой, кружась в объятиях любимого в клубах дыма.
Фото Rashpal Photography
Уникальная свадьбы
Пара обручилась в "Зале викингов" в Дании, и наряды они подобрали соответствующие.
Фото Elena Belevantseva
Просто мечта
Свадьба состоялась в старинном португальском дворце маркиза Де Фронтейра.
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А этой паре удалось сделать замечательные фото на фоне радуги, которая появилась очень вовремя
Фото Eduard Serra
Очень колоритная свадьба
На праздновании было все: шаманские танцы, вечеринка босиком и много красивых фото.
Фото Beatatum Tulum Photographer
Невероятная локация в Риме
Фото Vd Image Photography
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Традиции и современность
На мексиканской свадьбе невеста была одета в классическое платье, тогда как жених и другие мужчины – в традиционные костюмы.
Фото Cuartoazul Wedding
Свадьба на готическую тематику
Празднование состоялось в Румынии, конечно же, в знаменитом замке Дракулы, на фоне которого и сделано фото.
Фото 602 Photography
Максимально приближенная к природе свадьба на территории природного заповедника
Фото Raw Shoots
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Пара продемонстрировала свою культуру
Они поженились в Гватемале, поэтому на свадьбе было много традиционной одежды, как на фото, и местных обычаев.
Фото David Gallegos