Дух захватывает: 12 потрясающих свадебных фото со всего мира

На ежегодном конкурсе Belief Awards отмечают лучших организаторов свадеб, координаторов и дизайнеров со всего мира. В этом году они тоже определили самые трогательные и яркие фото со свадеб, от которых просто глаз не оторвать.

Среди победителей – свадьба в стиле Хэллоуина, сказка в Диснейленде и даже свадебная фотосессия, вдохновленная викингами. Предлагаем насладиться лучшими фотографиями этой премии и, возможно, найти вдохновение для фотосессии на собственной свадьбе!

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Пара поженилась на Хэллоуин

Организаторы помогли им полностью воссоздать тематику праздника, невеста даже надела черное платье, а за спиной у молодоженов – неоновая надпись "До самой смерти".

Фото Luke Lambertson

Поженились на озере Комо

По дороге к вилле, месту проведения свадьбы, молодожены сделали шикарные фото.

Фото Barney Walters

Праздник в парижском Диснейленде

Наверное, невеста чувствовала настоящей Золушкой, кружась в объятиях любимого в клубах дыма.

Фото Rashpal Photography

Уникальная свадьбы

Пара обручилась в "Зале викингов" в Дании, и наряды они подобрали соответствующие.

Фото Elena Belevantseva

Просто мечта

Свадьба состоялась в старинном португальском дворце маркиза Де Фронтейра.

Фото D10 Photo

А этой паре удалось сделать замечательные фото на фоне радуги, которая появилась очень вовремя

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Фото Eduard Serra

Очень колоритная свадьба

На праздновании было все: шаманские танцы, вечеринка босиком и много красивых фото.

Фото Beatatum Tulum Photographer

Невероятная локация в Риме

Фото Vd Image Photography

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Традиции и современность

На мексиканской свадьбе невеста была одета в классическое платье, тогда как жених и другие мужчины – в традиционные костюмы.

Фото Cuartoazul Wedding

Свадьба на готическую тематику

Празднование состоялось в Румынии, конечно же, в знаменитом замке Дракулы, на фоне которого и сделано фото.

Фото 602 Photography

Максимально приближенная к природе свадьба на территории природного заповедника

Фото Raw Shoots

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Пара продемонстрировала свою культуру

Они поженились в Гватемале, поэтому на свадьбе было много традиционной одежды, как на фото, и местных обычаев.

Фото David Gallegos