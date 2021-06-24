12 необычных товаров, в которых дизайнеры проявили весь свой креатив

Даже обычная чашка или часы могут превратиться в нечто действительно крутое, если над ним поколдует дизайнеры. Функциональность и практичность – это прекрасно, а как насчет щепотки безумного креатива?
Вот подборка обыденных вещей, которые благодаря дизайнерам превратились в нечто совершенно уникальное. Если в быту такие вещи и могут оказаться совершенно непрактичными, то они хотя бы будут радовать глаз своим необычным дизайном.
Читайте также Увидеть Париж и Мальдивы без выезда за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали
Коврик по мотивам сцены из "Том и Джерри"
Фото Reddit TDRichie
На подошве сапог из Испании – часть карты Барселоны
Фото Reddit Xarawhite
Эта кружка выглядит картонной, а на самом деле она –керамическая
Фото Reddit HDMI13
Часы, которые показывают все 24 часа в сутках
Фото Reddit 0i_ix
Абсолютно белый пазл – попробуйте собрать
фото amazonВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
Мужественные кулаки для петуха, теперь он выглядит опаснее
Фото Reddit Latricc
Табличка с надписью "Зеркальные озера"
Фото Reddit ydontulikefootball
Какая крутая лампа в виде ракеты!
Фото Reddit karmagheden
Креативный стул для учительницы
Фото Reddit PercussivePirate
Стол с ножками в виде спирали – такого вы еще не видели
Фото Reddit Articz420
К теме Что с этим делать: 13 кухонных инструментов, о которых вы никогда не слышали – фото
Деревянная карта, за которую парень получил награду от Британского картографического общества
Фото Imgur Davvyk
Кубик Рубика, который выглядит как шкатулка. Кто сможет открыть – получит сюрприз