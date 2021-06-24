12 необычных товаров, в которых дизайнеры проявили весь свой креатив

Даже обычная чашка или часы могут превратиться в нечто действительно крутое, если над ним поколдует дизайнеры. Функциональность и практичность – это прекрасно, а как насчет щепотки безумного креатива?

Вот подборка обыденных вещей, которые благодаря дизайнерам превратились в нечто совершенно уникальное. Если в быту такие вещи и могут оказаться совершенно непрактичными, то они хотя бы будут радовать глаз своим необычным дизайном.

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Коврик по мотивам сцены из "Том и Джерри"

Фото Reddit TDRichie

На подошве сапог из Испании – часть карты Барселоны

Фото Reddit Xarawhite

Эта кружка выглядит картонной, а на самом деле она –керамическая

Фото Reddit HDMI13

Часы, которые показывают все 24 часа в сутках

Фото Reddit 0i_ix

Абсолютно белый пазл – попробуйте собрать

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Мужественные кулаки для петуха, теперь он выглядит опаснее

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Фото Reddit Latricc

Табличка с надписью "Зеркальные озера"

Фото Reddit ydontulikefootball

Какая крутая лампа в виде ракеты!

Фото Reddit karmagheden

Креативный стул для учительницы

Фото Reddit PercussivePirate

Стол с ножками в виде спирали – такого вы еще не видели

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Деревянная карта, за которую парень получил награду от Британского картографического общества

Фото Imgur Davvyk

Кубик Рубика, который выглядит как шкатулка. Кто сможет открыть – получит сюрприз

Фото Reddit kerosene-dreamer