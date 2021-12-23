15 людей, которые интересно переделали старые татуировки: крутые фото

Если вам надоела татуировка, которую вы набили давным-давно, то ничего страшного. Талантливые мастера спокойно могут усовершенствовать старый рисунок.

Перед вами 15 работ от профессионалов со всего мира, которые реально удачно переработали старую татуировку. Одни рисунки просто усовершенствовали, а другие вообще полностью изменили. Выглядит это действительно интересно!

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Немного освежили тату

Фото инстаграм tdosstattoos

Хорошая работа!

Фото инстаграм ironxwielder

Стало гораздо лучше!

Фото инстаграм devine_tattoo

Вау!

Фото инстаграм lucioprado.tattoo

Космос!

Фото инстаграм _giuliacovelli_

Котики – это всегда прекрасно

Фото инстаграм drfranktattoo

Но здесь попрощались с ним!

Фото инстаграм hennanopanen

Круто доработали!

Фото инстаграм tattooist_sazin

Как вам такое?

Фото инстаграм alexmarinstattoo

Панды выглядели забавно, но мило!

Фото инстаграм mr.vegatattoo

Какой довольный взгляд у птички

Фото инстаграм littlemonsterstattoo

Ничего себе!

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото инстаграм littleandytattoo

Предыдущее тату странно выглядело...

Фото инстаграм laisnunesoliveira

До – после

Фото инстаграм carlosrafaeltattoo

Ого!

Фото инстаграм who_is_ryu