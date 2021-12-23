15 людей, которые интересно переделали старые татуировки: крутые фото
Источник:Reddit
Если вам надоела татуировка, которую вы набили давным-давно, то ничего страшного. Талантливые мастера спокойно могут усовершенствовать старый рисунок.
Перед вами 15 работ от профессионалов со всего мира, которые реально удачно переработали старую татуировку. Одни рисунки просто усовершенствовали, а другие вообще полностью изменили. Выглядит это действительно интересно!
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
Немного освежили тату
Фото инстаграм tdosstattoos
Хорошая работа!
Фото инстаграм ironxwielder
Стало гораздо лучше!
Фото инстаграм devine_tattoo
Вау!
Фото инстаграм lucioprado.tattoo
Космос!
Фото инстаграм _giuliacovelli_
Котики – это всегда прекрасно
Фото инстаграм drfranktattoo
Но здесь попрощались с ним!
Фото инстаграм hennanopanen
Круто доработали!
Фото инстаграм tattooist_sazin
Как вам такое?
Фото инстаграм alexmarinstattoo
Панды выглядели забавно, но мило!
Фото инстаграм mr.vegatattoo
Какой довольный взгляд у птички
Фото инстаграм littlemonsterstattooДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ничего себе!
Фото инстаграм littleandytattoo
Предыдущее тату странно выглядело...
Фото инстаграм laisnunesoliveira
До – после
Фото инстаграм carlosrafaeltattoo
Ого!
Фото инстаграм who_is_ryu