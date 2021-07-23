15 людей, которые поразили всех своими забавными неудачами: фото

Эти люди пережили забавную неудачу в самый неожиданный момент. Они просто расслабились на несколько минут – и все сразу пошло наперекосяк.

Здесь действительно есть, чему удивиться: один парень, к примеру, додумался случайно запихнуть своего любимого "Гарри Поттера" в стиральную машину... Как это произошло – он вообще не понимает.

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"Я искал свой фотоаппарат повсюду. Он как-то оказался в холодильнике"

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"Был уверен, что всегда закрываю крышку"

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"Забыла одеть перчатки перед покраской"

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"Брат положил телефон на крышу автомобиля..."

Фото reddit sk8terboi44

Работники заведения забыли добавить булочку к бургеру

Фото reddit maymonase

Отец забыл одеть насадку на машинку для стрижки

Фото reddit strohmy98

Упс...

Фото reddit ladsonfleek

"Оставил банку на солнце..."

Фото reddit mrstoness

Прощай, "Гарри Поттер". Книга случайно оказалась в стиральной машине

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"Это должно было быть печенье с шоколадными крошками. Но мы забыли их туда посыпать"

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Женщина залила не то средство в посудомойку

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"Я просто оставил открытым окно..."

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"Вот это да. Забыла добавить яйца в пирог"

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"Жена сказала, что аккуратно помазала мне спину"

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Немного передержали...

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