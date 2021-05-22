15 случаев, когда мужчины выросли, но не повзрослели: забавные фото

В детстве мы всегда мечтали поскорее повзрослеть. В старшем возрасте хочется хотя бы на немного вернуться в детство. Многим мужчинам это успешно удается!
Перед вами – подборка забавных фото веселых папочек и дедушек, которые поднимут ваше настроение. Герои нашей подборки выросли, но не забыли, как это – быть ребенком! И позволяют себе время от времени "подурачиться".
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Папа показал, как выглядит затмение
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"Папа думал, что остался дома один. Я пошел проверить, почему он так громко смеялся"
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"Мой брат всегда хотел поплавать с черепахами"
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Папина территория
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Мужчина пускал пузыри на вокзале
Фото RedditВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
"Мой парень купил устройство, которое печатает этикетки"
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"Моему мужу 32 года. Он купил себе бассейн"
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"Послала мужа в магазин по продукты..."
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Прыжок льва!
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"Муж "построил" себе новый дом"
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"Папа наконец-то получил собственную приставку"
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"Я надеялась, что муж уже повзрослел"
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Прекрасная идея!
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"Отец получил новую кровать"
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Серьезный бой!
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