15 случаев, когда мужчины выросли, но не повзрослели: забавные фото

22 мая 2021 , 13:19
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Источник:

24 канал

В детстве мы всегда мечтали поскорее повзрослеть. В старшем возрасте хочется хотя бы на немного вернуться в детство. Многим мужчинам это успешно удается!

Перед вами – подборка забавных фото веселых папочек и дедушек, которые поднимут ваше настроение. Герои нашей подборки выросли, но не забыли, как это – быть ребенком! И позволяют себе время от времени "подурачиться".

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Автор: Петро Синєокий