Вот так неожиданность: 15 + забавных свадебных фото со всего мира

Представьте только, как на свадьбу приезжает сама Елизавета II, брат невесты приводит ламу, а фото портит сам Джейсон Момоа! Что же, самый важный день вашей жизни может приготовить много сюрпризов, о которых жених с невестой или гости и не догадывались.

Некоторые из кадров из этой подборки – результат впечатляющего стечения обстоятельств, другие – креативности невест или их друзей и родственников. В любом случае, они вызываются улыбку, удивление и точно поднимают настроение.

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Неожиданно на свадьбу пришел жираф

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У невесты-программистки не было подруг, поэтому вместо них были друзья

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Всем бы таких гостей на свадьбу

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Когда в отеле, где проводят свадьбы, происходит также фетиш-вечеринка

Фото Reddit fWorkFriendlyAcct

Котик нашел, где поспать

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Самая уважаемая гостья

Влюбленные без особой надежды пригласили Елизавету II на свадьбу. Каково было удивление, когда она все же пришла!

Фото BBC

"На свадьбе моей мамы кольца нос кенгуру"

Фото Reddit Supersonic5

Джейсон Момоа почти испортил свадебные фотографии

Фото Reddit FenrirIII

Для собачки эта свадьба слишком скучная

фото goodroad

Копия известной картины

"Мои родители снова сошлись после того, как расстались 25 лет назад. Они переехали в Техас и купили ферму. Сегодня они снова женятся. Это их свадебный портрет"

Фото Reddit zephyrnug

Брат невесты пообещал привести ламу на свадьбу – и он свое слово сдержал

Фото Reddit DJ117Xx

Работа – прежде всего

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Репортерша как раз выходила замуж, когда началось землетрясение в Сычуане. Она немедленно побежала работать.

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Свадьба очень изнуряет

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Женихи проехались на коне, одетом в единорога

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Мы приглашены на свадьбу в зуме. Оделись соответственно

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"На свадьбе в стиле средневековья мой дедушка выглядел так"

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Жених и невеста решили поменяться нарядами

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