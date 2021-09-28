15 женщин, которые доказывают, что седина – это красиво: крутые фото

Сколько людей разочарованно смотрят в зеркало, выискивая первые седые волоски. Но поверьте, ничего страшного здесь нет! Серебристый цвет волос может стать прекрасной изюминкой, которая лишь добавит вам шарма.

Героини нашей подборки наконец-то перестали "воевать" со своей сединой. Они выбросили краску в мусорник, потому что научились воспринимать себя такими, какими они есть. Бесспорно, это – одно из лучших решений в их жизни.

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Красиво!

Фото reddit IsabelleCheren

Седина тоже может помочь выглядеть ярко

Фото reddit LaDiablaSoyYo

"Это моя изюминка"

Фото reddit waitwhhet

"Я перестала красить свои волосы"

Фото reddit WeNamedTheDogIndi

Как можно сочетать серебристый с другими цветами

Фото reddit Grouchy_Ad_5680

"Уже 17 лет не крашу волосы"

Фото reddit ruckusrox

"Думаю, что мне идет серебристый цвет"

Фото reddit cvntyfvck

"Кто-то достигает этого эффекта после окрашивания, а я просто перестала краситься"

Фото reddit Tellsonlytruths4466

26 и 36 лет

Фото reddit Grouchy_Ad_5680

Ярко!

Фото reddit grombre

"Несколько месяцев не красила волосы из-за определенных причин. Теперь я этого вообще не делать"

Фото reddit vlei24

Интересный цвет!

Фото reddit gigikori

"Говорю всем, что стоит перестать скрывать себя. Вы все прекрасны!"

Фото reddit grombre

"Закрашивали седину еще с 8 класса. Теперь так не делаю"

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Фото reddit a.l.e.x.frost

"У моей мамы самые красивые волосы!"

Фото reddit littleghostpeep